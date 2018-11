optimaitalia

: Lacrime e sangue in The Walking Dead 9 per l’addio di Rick Grimes tra fantasmi e sacrifici: anticipazioni 5 novembr… - OptiMagazine : Lacrime e sangue in The Walking Dead 9 per l’addio di Rick Grimes tra fantasmi e sacrifici: anticipazioni 5 novembr… - niemiz1964 : RT @VitoGulli: @borghi_claudio @angelofilippi Hanno vissuto lacrime e sangue, quasi come Grecia. Lo conosco bene, hanno tagliato/allungato… - _rjardon : RT @lunacla74: Tutto esce sempre da se stessi: il sangue, le lacrime, le nuvole, la vita stessa. Frida Kahlo -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Il momento tanto temuto è arrivato e proprio oggi, 5 novembre, andrà in onda in Italia l'ultimo episodi diin The9. Dopo quello che è successo è d'obbligo dire che l'assenza dello sceriffo sarà in questa stagione, magari nelle prossime, ma il suo non è stato un vero e proprio addio. Ebbene sì. Come lo stesso Andew Lincoln aveva spoilerato il suo è stato un arrivederci e il rocambolesco finale dell'episodio in onda oggi, 5 novembre, in Italia su Fox dalle 21.15, la dice lunga su quello che sarà il suo destino.ATTENZIONE SPOILER!!!L'ultimo episodio diin The9 inizia proprio da dove abbiamo lasciato il quarto ovvero con lo sceriffo a terra, ferito e in balia di due mandrie in arrivo. Per fortuna è lui stesso a tirarsi fuori dai guai e, nonostante la ferita, salire in groppa al suo cavallo bianco e iniziando il suo cammino tra...