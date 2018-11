La verità sul malore Albano Carrisi del 4 novembre | notizie sulla sua salute

Marchesa d'Aragona - la verità sul suo titolo : 'Mi hanno chiesto 60 mila euro' - : 'Lei è la Marchesa d'Aragona per identificazione personale ha sentenziato in diretta un esperto di araldica Perché tutto il mondo la considera Marchesa d'Aragona. Ma è anche certificata, perché ha ...

Marchesa D’Aragona a Domenica Live : la verità sul titolo nobiliare | VIDEO : Finalmente la Marchesa D’Aragona a Domenica Live ha risposto a tutti i detrattori e raccontato la sua verità sul titolo nobiliare della discordia. Dopo settimane e settimane di interrogativi, una volta uscita dalla casa del GF Vip 3, l’ex concorrente del reality, disdegnando gli opinionisti fissi di Barbara d’Urso, ha concesso una lunghissima intervista e replicato, punto su punto, a chiunque l’avesse accusata. Cosa è ...

Elseworlds riporterà sullo schermo Tommy Merlin? La verità sulla presenza di Batman nel maxi crossover : Elseworlds è il crossover che metterà insieme Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4 tra il 9 e l'11 dicembre negli Usa su The CW. Non c'è ancora una data di messa in onda italiana per questo speciale evento e nemmeno per gli episodi delle nuove stagioni ma quello che è certo è che le novità continuano a moltiplicarsi mentre le riprese si concludono in Vancouver. The CW si sta preparando per l'annuale evento crossover tra le sue serie di ...

Marco Carta - la verità sul coming out : Il cantante si difende dalle accuse: nessuna mossa pubblicitaria dietro alle dichiarazioni sulla sua omosessualità

Shaquille O’Neal in UFC! Ecco la verità sul match contro Forrest Griffin [VIDEO] : Shaquille O’Neal è apparso in alcuni video mentre combatte con l’ex UFC Forrest Griffin: l’incontro però fa parte della web serie Big Chicken Shaq Attualmente in UFC i crossover vanno molto di moda. Dopo quello fra McGregor e Mayweather, e quello futuro che forse avverrà tra Nurmagomedov e lo stesso Mayweather, il web è andato in fermento per la possibilità di vedere addirittura Shaquille O’Neal nella gabbia. In alcuni video, postati sui ...

Raffaella Fico e Alessandro Moggi si lasciano : la verità sulla crisi : Raffaella Fico torna single dopo la rottura con Alessandro Moggi ad un passo dall’altare. Secondo le ultime indiscrezioni il procuratore sportivo e la modella napoletana si sono detti addio al termine di una lunga crisi che era iniziata qualche mese fa. Come riporta il settimanale Spy, Raffaella Fico sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande Fratello Vip, dieci anni dopo il suo esordio in tv nel celebre reality. Il figlio di Luciano ...

RAI 2 * ' QUELLI CHE DOPO IL TG ' : Guaccero-Bizzarri - tutta la verità sul gossip televisivo dell'anno - : Nel corso della puntata, Bianca darà anche preziosi consigli "anti-age" a chi fa politica, DOPO l'annuncio in settimana dell'ultimo mandato per Angela Merkel e le dimissioni di Matteo Salvini dal ...

La verità sul condono a Ischia Più ampio di quello di Berlusconi : Cosa prevede il decreto di sanatoria per Ischia, introdotto più o meno di soppiatto in quello su Genova? Bisogna ricordare che l´intera Italia, e non solo Ischia, è stata negli ultimi decenni gratificata di ben tre sanatorie edilizie, Craxi 1985, Berlusconi 1994, Berlusconi 2003 Segui su affaritaliani.it

Belen - tutta la verità sulla sua vita sentimentale : “Gli amori finiti ritornano” : Belen Rodriguez si racconta, tutta la verità sulla sua vita privata: “Gli amori finiti ritornano puntualmente” Belen Rodriguez, spesso anche suo malgrado, è più volte stata al centro del gossip negli ultimi mesi. La crisi con Iannone (e la successiva rottura), il riavvicinamento con Fabrizio Corona e la pace ritrovata con Stefano De Martino, di […] L'articolo Belen, tutta la verità sulla sua vita sentimentale: “Gli amori ...

Ettore Andenna - la verità del mito di Giochi senza frontiere sulla tv : 'Quello show di Fazio è arrogante' : L' appuntamento è di primo pomeriggio a ridosso di via Como. Ettore Andenna ci arriva con un suv 'poco adatto a Milano, ma indispensabile per fronteggiare gli sterrati del Monferrato'. Lo storico ...

Juventus - CR7 torna sull’addio al Real e sul caso di presunto stupro : “A Madrid ero diventato uno dei tanti. La verità verrà fuori” : Lo era già al momento del suo sbarco in Italia, ma adesso Cristiano Ronaldo si sta conquistando anche a suon di gol il ruolo di uomo copertina della Juventus. Il portoghese, in un’intervista rilasciata a France Football, si è espresso sul Pallone d’Oro: “So già, nel mio cuore, che sono uno dei migliori giocatori della storia. Certo che vorrei vincere questo sesto Pallone d’Oro, io lavoro per quello. Mentre lavoro ...

Marco Minniti rivela la verità sul viaggio a Bangui di Papa Francesco : 'C'erano anche i nostri a proteggerlo' : 'In occasione del Giubileo, Bergoglio ha voluto l'apertura della Porta Santa proprio in uno dei paesi più difficili e rischiosi al mondo', spiega l'ex ministro dell'Interno. Durante il viaggio furono ...

Barbara Lezzi : Ecco la verità sulla Tap che non dicono! : Barbara Lezzi: Ecco la verità sulla Tap che non dicono! Uno sfogo, una difesa accesa dopo essere stata per giorni al centro delle polemiche e delle accuse da parte dei No Tap e delle comunità locali. La ministra per il Sud Barbara Lezzi si affida a un video per ribadire che dalla vicenda del gasdotto esce «con la testa alta». «Il Movimento 5 Stelle non ha dato nessuna autorizzazione a Tap, noi ci ritroviamo ora nella condizione di non poter ...

Mila Suarez a Domenica Live : tutta la verità sulla relazione con Alex Belli | VIDEO : Mila Suarez a Domenica Live ha raccontato tutta la verità sulla relazione con Alex Belli e su come la storia d’amore è finita nel peggiore dei modi. Dopo i gossip che sono circolati su tutti i giornali e sul web, la Bellissima modella ha voluto raccontare a Barbara d’Urso ciò che ha vissuto negli ultimi mesi. Mila Suarez a Domenica Live: le sue parole “Mi sono innamorata di lui tantissimo, ci ho creduto… Mi ha fatto ...