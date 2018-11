La vendetta di Elisa Isoardi in una foto

vanityfair

(Di lunedì 5 novembre 2018) Non c’è mai una ragione per cui un amore debba finire, cantava Cocciante. Ma ci sono un miliardo di cose che si possono fare per far sì che non finisca. Anche quando è già finito, rispondiamo noi, specialiste dell’abbraccio della gamba (certo, eravamo già a terra), campionesse del «ripensaci», generatrici automatiche del senso di colpa.Perché ogni storia ha un tempo supplementare che non fischia nessun arbitro, ma che tutti sappiamo. Il margine in cui tutto può succedere, il nastro si può riavvolgere: basta passare il cotton fioc imbevuto di struccante sul mascara colato, et voilà, non è mai successo niente.In quei pochi minuti – ore, giorni per le più fortunate – bisogna essere disposte a quasi tutto: parlare, ok, piangere molto, regalare con Itunes canzoni struggenti e significative, scovare nei cassetti oggetti di sua proprietà, chiamarlo e dirgli che quella cravatta ...