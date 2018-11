La tragedia di Casteldaccia | ennesima occasione perduta contro l' abusivismo

"Un ricorso non blocca la demolizione". Il Consiglio di Stato interviene sulla tragedia di Casteldaccia : "Non può sostenersi che la semplice presentazione di ricorso sia di per sé sufficiente a bloccare l'efficacia dell'ordine di demolizione. In ogni caso, nel 2011 il giudizio al Tar si è concluso e l'ordinanza di demolizione del sindaco non è stata annullata; né il Comune si è mai costituito in giudizio. Quindi, in questi anni l'ordinanza di demolizione poteva - e doveva - essere eseguita". Lo scrive in ...