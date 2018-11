La tragedia di Casteldaccia | Comune sotto accusa Poteva demolire la casa abusiva già nel

Maltempo - tragedia di Casteldaccia : “Mio figlio ha tentato di salvare la sorellina” : “Mio figlio Federico ha tentato di salvare la sorellina. Ma sono morti tutti e due”. Nel ricordo di Giuseppe Giordano affiora una scena drammatica nella villetta di Casteldaccia invasa dall’acqua. “Ho visto – racconta – le vetrate diventare scure, la luce è andata via, uno strato di fango si muoveva sul pavimento. Ci siamo spostati nella stanza accanto. E qui c’era mio figlio Federico che aveva in ...

Maltempo - 9 morti a Casteldaccia : il geologo fa chiarezza sulle due principali cause della tragedia : “Ci sono tante con cause ” all’origine della tragedia a Casteldaccia “ma due hanno maggiore peso: la vicinanza del fabbricato al letto del fiume e la cattiva manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrografica. Oggi c’era una miriade di rifiuti di vario tipo e genere, dal manichino alla bombola di gas alla folta vegetazione che impedisce il deflusso dell’acqua”. A dirlo, dopo un sopralluogo nella ...

L'ombra degli abusi edilizi sulla tragedia di Casteldaccia. I sindaci : "Da anni denunciamo". Il pm indaga : Un territorio devastato dall' abusi vismo. Almeno due lottizzazioni abusi ve, case fuori legge con fognature che scaricano nel fiume. È il quadro descritto da Giuseppe Virga, sindaco di Altavilla Milicia, comune confinante con quello di Casteldaccia in cui nove persone, stanotte, sono morte per l'esondazione del fiume Milicia, il corso d'acqua che separa i due comuni. "Da assessore e poi da sindaco - racconta - ho fatto prima segnalazioni ...

In Sicilia 12 morti per il maltempo. Si indaga sulla tragedia di Casteldaccia : Roma, 4 nov., askanews, - La procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo d'indagine sulla tragedia di Casteldaccia , nel palermitano, dove nella notte un'ondata di acqua e fango ha travolto una ...

tragedia di Casteldaccia - Conte in conferenza stampa a PalermoDiretta video : Il presidente del Consiglio parla ai giornalisti dopo il sopralluogo in elicottero sul luoghi della Tragedia

Casteldaccia - tragedia per il maltempo. Il pm : "Villa troppo vicina al fiume" : Il fatto che la villetta di Casteldaccia , e non solo quella, fosse troppo vicino al fiume , è stata la prima osservazione fatta dal Procuratore capo di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio , dopo ...

tragedia di Casteldaccia - l'allarme dei sindaci : "Zona ad altissimo rischio per colpa dell'abusivismo" : Il primo cittadino di Altavilla Milicia: "L'ultimo esposto un anno fa". La procura di Termini Imerese indaga. Polizia al Comune per acquisire gli atti

tragedia di Casteldaccia - superstite racconta : “Mi sono salvato arrampicandomi su un albero” : L'uomo era insieme alle nove persone travolte e uccise dall'esondazione del fiume Milicia: è riuscito a salvarsi in extremis arrampicandosi su un albero. Un altro testimone denuncia: "Questa vallata è stata sempre una zona franca. Perché mai nessuno ha controllato le case abusive che in questa zona sorgevano come funghi a ridosso del fiume?".Continua a leggere

Maltempo - alluvione a Palermo : superstite della tragedia di Casteldaccia - “per due ore aggrappato ad albero” : “Sono rimasto aggrappato per più di due ore e mezzo a un albero. Gridavo con tutta la forza in corpo per chiedere aiuto per i miei familiari. Ma ho perso tutto. Mia moglie e due figli. Sono un uomo disperato“: lo ha raccontato Giuseppe Giordano, che nella tragedia di Casteldaccia (Palermo) ha perso la moglie e due figli, una di un anno e uno di 15. La terza figlia si è salvata solo perché era andata a comprare dei dolci con uno zio. ...