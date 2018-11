La strage del fiume killer | il governo chiede fondi all' Ue ma è lite sul condono

Maltempo : strage in Sicilia - 9 annegati in casa. La storia della famiglia annegata a Casteldaccia. Il dramma di Giuseppe Giordano - il capofamiglia : Una tragedia immane travolge la Sicilia , Casteldaccia e Palermo, ma soprattutto Giuseppe Giordano : lui era fuori dalla villa divenuta trappola ed è stato sbattuto contro un albero dalla furia...

strage di alberi in tutta Roma per le forti raffiche di vento. Ferito un vigile del fuoco colpito da un ramo : forti raffiche di vento a Roma stanno provocando diversi disagi in città, dove però ancora non si registrano abbondanti precipitazioni. Precauzionalmente le scuole oggi restano comunque chiuse in seguito a un'ordinanza della sindaca Virginia Raggi. La caduta di alcuni rami sulla rete elettrica di alimentazione a Tor di Valle ha provocato l'interruzione del servizio della ferrovia Roma Lido nella tratta Porta San Paolo-Acilia. La ...