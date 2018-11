La regione Sicilia | ' Il 90% dei Comuni non ci dice quante sono le case abusive'

Sicilia - esonda il fiume Milicia e travolge una villa abusiva : 9 vittime. 12 in tutta la regione : La furia dell'acqua ha cancellato due famiglie a Calsteldaccia, in provincia di Palermo.'Tutto il territorio della zona è devastato dall'abusivismo' denunciano ora i sindaci. L'ultimo esposto un anno ...

Maltempo Sicilia - esondazioni e frane in tutta la regione. Strade come fiumi : “Restate a casa” : Le immagini si riferiscono a Lercara Friddi, nel Palermitano, il video mostra il fiume Platani che esonda fino ad occupare la carreggiata della statale. “Rimanete a casa“. E’ l’appello lanciato dal sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ai suoi concittadini dopo l’ondata di Maltempo che ha messo in ginocchio l’intera provincia. La pioggia battente ha causato allagamenti e frane e le previsioni meteo non fanno ben sperare per le ...

In Sicilia debito da 7 - 7 miliardi - Armao : 'regione affidabile - risanamento' : Operazione trasparenza la chiama Gaetano Armao, l'assessore all'Economia della Giunta Musumeci, che oggi ha presentato il Bollettino sul fabbisogno finanziario regionale. "La Sicilia insieme al Lazio - afferma - e' l'unica istituzione che non ha subito un ribasso ...

Comieco E' LA SICILIA LA regione ITALIANA A CRESCERE DI PIU' NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE; provincia di Enna ultima in ... : 22/97, Comieco si è costituito in Consorzio Nazionale nell'ambito del sistema CONAI e attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo, ha contribuito a triplicare la RACCOLTA ...

Maltempo : dalla regione Sicilia i primi 6 milioni ai Comuni alluvionati : Sei milioni di euro destinati dalla Regione Sicilia a favore delle Province e dei Comuni che hanno subito pesanti danni dall’alluvione di questi ultimi giorni. Sono i primi provvedimenti decisi dal governo regionale, convocato d’urgenza questo pomeriggio a Palazzo d’Orleans dal presidente Nello Musumeci, allargato ai dirigenti della Protezione civile, dell’Ambiente, della Programmazione, del Bilancio e della Struttura ...

Marsala - presentati progetti Italia-Tunisia per circa 2 milioni di euro alla regione Siciliana : La richiesta complessiva ammonta a 1 milione e 750 mila euro, per due azioni progettuali che riguardano settori importanti dell'economia del nostro territorio: agricoltura e pesca. L'approccio alle ...

Sicilia : Federterme - con regione per termalismo terapeutico e turismo benessere : Messina, 18 ott. (Labitalia) - "Il convegno nazionale sul termalismo, tenutosi nei giorni scorsi ad[...]

Sicilia : Musumeci - prima regione andava sui giornali solo per offrire spettacolo : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - "La Regione Siciliana oggi va sulla stampa per dire che cresce la buona reputazione della Sicilia, mentre prima finiva sui giornali solo solo per offrire spettacolo. I 13 mila dipendenti hanno capito che la musica sta cambiando". Lo ha detto il Presidente della Regione

Alla regione Sicilia è caccia al massone : Roma. “I signori dirigenti dovranno acquisire dichiarazione di appartenenza o meno a logge massoniche o comunque riconducibili Alla massoneria”. La Sicilia va oltre la legge Fava, appena approvata dall'Assemblea regionale, che obbliga i deputati regionali a dichiarare se sono iscritti a qualche logg

Tribunali da riaprire - dopo il no del ministro l'opzione regione siciliana : Appello ai Cinque Stelle e alla Lega da parte del Comitato di via Loreto di Modica Alta sulla vicenda della riapertura dei trenta Tribunali italiani soppressi dalla riforma del 2012, cancellata dal ...

Trasporto pubblico in Sicilia : "Far West - la regione sborsa 156 milioni e non controlla" : Trasporto pubblico in Sicilia, Campo: e' un far West. La Regione sborsa 166 milioni e non controlla. Corse fantasma e orari difformi.

Musei : in Sicilia verso digitalizzazione - regione stanzia 1 - 9 mln : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Quasi due milioni di euro per la digitalizzazione del patrimonio museale Siciliano. Nell'Isola ci sono opere d’arte magnifiche che a volte è complicato poter ammirare, capolavori che meriterebbero un vasto pubblico e sono, invece, alla portata di pochi. E’ per il deside

Sicilia : regione accelera su digitale - 106 mln per banda ultra larga nel 2018 (2) : (AdnKronos) - A coordinare gli interventi e le missioni di Agenda digitale Siciliana è l’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica, guidata da Maurizio Pirillo, con la supervisione dell’esperto dell’assessore all’Economia in materia informatica, Serafino Sorrenti. "Dopo la prima accelerazione

Sicilia : regione accelera su digitale - 106 mln per banda ultra larga nel 2018 : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - banda ultra larga, data center regionale, digitalizzazione dei musei, sportello digitale del cittadino, cartella clinica e fascicolo sanitario elettronico. La Regione Siciliana accelera sull’Agenda digitale Siciliana, impegnando 106 milioni di euro già nel 2018, su un c