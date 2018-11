La polemica L' assurda strage nella casa abusiva dove non doveva abitarci nessuno E

La polemica (assurda) sulla fascia da capitano dedicata a Davide Astori : Svanite le sterili polemiche, rimane la tragedia e lo sconforto di non vederlo più in campo con la maglia viola numero 13; rimangono i ricordi, le immagini e ora anche quella fascia da capitano che German Pezzella potrà portare al braccio in ricordo di Davide Astori, scomparso prematuramente lo scorso 4 marzo. ⚜️ SEMPRE CON NOI ⚜️#DA13 pic.twitter.com/D5bWNtEeeW — ACF Fiorentina (@acffiorentina) ...