La maglia azzurra chiama Un settebello comasco risponde

Napoli - Mertens fa 73 in serie A con la maglia azzurra : eguagliato Careca al sesto posto : Palla dietro di Insigne , Mertens la riceve e si invola verso l'area di rigore dell' Empoli . Il San Paolo trattiene il fiato, Provedel avverte già un brivido dietro la schiena. Il belga in ...

Enduro - terminata la due giorni di raduno della maglia azzurra tenutasi a Bisano di Monterenzio : Unici assenti al raduno, Giacomo Redondi impegnato nell’attività agonistica negli Stati Uniti, ed Emanuele Facchetti per infortunio Allenamento, spirito di gruppo e attesa per la Sei giorni che si correrà in Cile dal 12 al 17 novembre. Questi gli elementi che hanno caratterizzato il raduno della Maglia Azzurra Enduro, tenutosi ieri e oggi a Bisano di Monterenzio (BO). Il Commissario Tecnico FMI Cristian Rossi e i Tecnici FMI Andrea ...

Inter - Marino : “Di Maria in maglia nerazzurra tra un anno” : Il grande colpo dell’Inter per la prossima stagione potrebbe essere a parametro zero. Ne è convinto il dirigente sportivo Pierpaolo Marino che lanciato una vera e propria bomba di mercato nel corso della trasmissione “Calcio&Mercato” in onda su “Rai Sport”. Il tutto è nato da una frase del conduttore Paolo Paganini che si è rivolto […] L'articolo Inter, Marino: “Di Maria in maglia nerazzurra tra un ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Nibali onora la maglia azzurra sui social : “è sempre un’emozione unica” : Vincenzo Nibali si sfoga sui social all’indomani della sua deludente prova in linea ai Mondiali di Ciclismo 2018 “Vestire la maglia azzurra è sempre un’emozione unica. Grazie ai miei compagni e a tutto lo staff, che con me hanno condiviso questo sogno mondiale. Un grazie di cuore anche a tutti i nostri tifosi per aver creduto in noi e averci sostenuti in ogni istante. #innsbrucktirol2018 @bettiniphoto“. Così ...

Supermoto delle Nazioni : l’Italia al secondo posto - la maglia azzurra ha sfiorato la vittoria : Supermoto delle Nazioni: ottimo 2° posto per l’Italia La Maglia Azzurra ha sfiorato la vittoria al Supermoto delle Nazioni, andato in scena oggi in Spagna al Circuit de la Ribera. L’Italia ha conteso il successo alla Francia, che ha vinto con un solo punto di vantaggio sugli azzurri. In gara 1 Diego Monticelli è passato al comando al sesto giro, prendendo la posizione del transalpino Laurent Fath, poi però non ha potuto nulla ...

Mondiali Volley 2018 – Juantorena medita l’addio alla maglia azzurra : le parole dello schiacciatore italiano : Osmany Juantorena pensa all’addio alla maglia azzurra: le parole dello schiacciatore cubano dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Volley 2018 Una serata amara e deludente, quella di ieri per la Nazionale italiana di pallavolo maschile e tutti i suoi tifosi. Gli azzurri hanno detto definitivamente addio al Mondiale già al primo set, perso contro la Polonia. Italia dunque eliminata dalla rassegna iridata, le cui ...

Volley : Mondiali 2018 - per Juantorena ultima maglia azzurra ? : TORINO - Quella con la Polonia l'ultima partita in azzurro di Osmany Junatorena ? E' quello che l'italo cubano, intervistato a caldo da Sky dopo la partita con la Polonia, ha fatto intendere . ' Farò ...

La maglia nerazzurra di Icari per l'ultimo viaggio di Andrea : Il volto di Andrea Barone, il 15enne morto dopo essere precipitato dal tetto di un centro commerciale di Sesto San Giovanni , Milano, una settimana fa, è stampato sulle magliette indossate dai suoi ...

Ciclismo - Trofeo Matteotti 2018 : ultima corsa prima della rassegna iridata. Visconti e Formolo a caccia della maglia azzurra. Presente pure Quintana : Domani, domenica 23 settembre, va in scena il Trofeo Matteotti 2018, giunto alla 71a edizione. La classica abruzzese, inserita in calendario per la prima volta nel nono mese dell’anno solare, si rivela l’ultima vera e propria occasione per completare la preparazione in vista della rassegna iridata, esattamente una settimana dopo. Il percorso infatti, un circuito di 15 km da ripetere 13 volte con partenza e arrivo presso piazza Duca ...

Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni – La maglia azzurra pronta per la sfida di Slagelse : La Maglia Azzurra è pronta per il Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni Il Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni andrà in scena questo fine settimana alla Motocross Arena di Slagelse, in Danimarca. Nove gli atleti azzurri che arriveranno sulla pista del nord Europa, pronta ad ospitare 22 squadre nella competizione dedicata ai Quad e 14 in quella riservata ai Sidecar. Nella prima specialità ad indossare la Maglia Azzurra saranno Simone ...

Basket - la rabbia di Meo Sacchetti : “Chi indossa la maglia azzurra deve dare avere una voglia diversa” : Prima uscita tutt’altro che convincente per la nazionale italiana di Basket, pronta agli impegni di settembre per quanto riguarda le Qualificazioni ai Mondiali 2019. “Ho visto una buona squadra: la mia di club” la battuta di Meo Sacchetti è chiara, riferita al match amichevole senza punteggio tra gli azzurri e la “sua” Vanoli Cremona in quel di Trento. “Tralascio la parte tecnica, perché abbiamo ancora pochi ...

Moto – Presentata durante le premiazioni del Gp d’Italia di Enduro la maglia azzurra FMI 2018 : Presentata a Edolo, durante le premiazioni del Gran Premio d’Italia del Mondiale Enduro, la Maglia Azzurra FMI 2018 E’ stata Presentata ieri, durante le premiazioni del Gran Premio d’Italia del Mondiale Enduro a Edolo (BS), la Maglia Azzurra FMI. Una divisa prestigiosa, indossata dai piloti italiani che rappresentano il nostro Paese nelle competizioni internazionali a squadre nazionali. A svelarla sono stati il Presidente FMI Giovanni ...

maglia azzurra Speedway – Piloti in pista per la Finale Europea a Coppie : Speedway. L’Italia è attesa dalla Finale Europea a Coppie Tornano in pista i Piloti della Maglia Azzurra Speedway, che sabato 1° settembre saranno impegnati a Brovst, in Danimarca, nella Finale Europea a Coppie, titolo vinto dalla nostra nazionale nel 2016. ©Roberto Tomba Le scelte del Commissario Tecnico, Alessandro Dalla Valle, sono ricadute su Michele Castagna e Nicolas Covatti, che lo scorso 21 luglio nella pista di casa di ...