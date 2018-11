«La mafia non esiste» - per dodici campani su cento è solo letteratura : Per dodici campani su cento la mafia non esiste, è solo un'invenzione di scrittori e registi. In compenso la percezione della diffusione della corruzione in campania risulta molto...

Borrometi : ''Lotta alla mafia responsabilità di tutti. Non voltiamoci dall'altra parte'' : Ed infine ha concluso: "Essere giornalista è il lavoro più bello del mondo, però non possiamo commuoversi per Spampinato, per gli Impastato, per i Siani e poi ci troviamo a voltarci dall'altra parte. ...

MARIA BADALAMENTI/ La figlia di Silvio - ucciso dalla mafia - non ha paura dei boss (Italia sì) : MARIA BADALAMENTI, figlia di Silvio, ucciso dalla mafia, sarà ospite a Italia sì oggi pomeriggio, su Rai 1. La donna non ha paura dei boss e lo dice apertamente(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 11:49:00 GMT)

SOLO 3 CI SARÀ?/ Anticipazioni - gli ascolti deludono : non è il nuovo Squadra Antimafia : Anticipazioni SOLO 3 si farà? Dopo la quarta e ultima puntata della seconda stagione, Marco Bocci tornerà ad interpretare Marco Pagani? Gli ascolti non promettono bene.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:29:00 GMT)

BERNARDO PROVENZANO - STRASBURGO CONDANNA ITALIA/ Ultime notizie mafia - M5s : "41 bis non si tocca" : BERNARDO PROVENZANO, la Corte di STRASBURGO CONDANNA ITALIA per la conferma del 41 bis, il regime duro carcerario. “Inumana” con il boss mafioso. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 14:56:00 GMT)

Provenzano - Di Maio contro la Corte europea : “Con mafia nessuna pietà - 41bis non si tocca” : La posizione del governo dopo la condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'applicazione del 41 bis a Bernardo Provenzano è netta: "Il 41 bis non si tocca", afferma il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Gli fa eco Luigi Di Maio: "I comportamenti inumani erano quelli di Provenzano. Il 41bis è uno strumento fondamentale per debellare la mafia. Con la mafia nessuna pietà”.Continua a leggere

Dalla mafia non se ne esce? : La storia paradossale denunciata da Rita Bernardini e raccontata da Damiano Aliprandi sul Dubbio due giorni fa riguardava un ex detenuto, per di più riabilitato legalmente, cui è stato negato il posto di lavoro in una cooperativa di ex detenuti perché pregiudicato. La motivazione appare da un lato s

mafia - per gli italiani non è un problema. Riguarda soprattutto il Sud : Ma quando ci sono corruzione e Mafia, l'economia va a fondo' e che 'la nostra zavorra sono Mafia e corruzione, quest'ultima dilaga'. Per de Raho non c'è, da parte della politica 'l'attenzione' ed è ...

Ostia - Spada : prima condanna per mafia a esponente clan/ Ultime notizie : Raggi "non abbassiamo lo sguardo" : Ostia, Spada: condanna per mafia per la prima volta. Ultime notizie, in 3 a processo con rito abbreviato. Si tratta precisamente di Massimiliano Spada e di altri due adepti(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:02:00 GMT)

“La mafia non è più pericolosa. Ed è solo al Sud”. Una ricerca di Libera svela i luoghi comuni sui boss : L’allarme di Don Ciotti: “Sottovalutazione preoccupante. boss evoluti, che operano con la corruzione”

Raid per non aver servito i Casamonica per primi nel bar - tre condanne per mafia : Antonio Casamonica , la quarta persona coinvolta nel Raid eseguito proprio perché non era stato servito per primo, ha scelto il rito ordinario . Il processo si svolge davanti ai giudici della sesta ...

Riace - l’Anpi scrive al M5S : “Fermate Salvini - ditegli di combattere la mafia - non Lucano” : L'Anpi si rivolge al ministro Luigi Di Maio e al M5S affinché si attivino per far cambiare idea a Salvini sul trasferimento dei migranti di Riace: "Non girate lo sguardo da un' altra parte. Fermate Salvini. Almeno per decenza, in una terra bella e difficile come la Calabria, ricordategli che è utile perseguire mafia e n'drangheta. Non un uomo onesto come Mimmo Lucano".Continua a leggere

Orlando : "La mafia esiste ma non governa più Palermo" : Il reddito di cittadinanza, che errore Quanto alla caotica situazione politica attuale, Orlando non ha dubbi: "I 5 stelle sono stati votati da molti che gli chiedevano di cambiare, non di essere pupi ...

Genova - Cantone : "La mafia potrebbe infiltrarsi"Toti : le risorse non soddisfano le esigenze : Il presidente dell'Autorità anticorruzione esprime le sue perplessità sul decreto perché prevede "la deroga a tutte le norme extrapenali" che "comporta anche quella al Codice antimafia. Al commissario sono stati concessi poteri senza precedenti"