La lunga notte di Cavani a Napoli | una suite per riabbracciare i figli

Decreto Genova - ok della Camera nella notte dopo una lunga maratona : dopo un durissimo scontro in aula durante la lunga discussione che ha visto una pesate ostruzione da parte delle opposizioni, in nottata è arrivato l'ok al Decreto legge per Genova e le misure dopo il crollo del Ponte Morandi. Il testo del provvedimento ora passa al Senato per essere approvato definitivamente.Continua a leggere

"Il Buio" : un graphic novel per raccontare la lunga notte di Stefano Cucchi : Firmato dalla giornalista Floriana Bulfon (L’Espresso) e dall’autore Noir e sceneggiatore Emanuele Bissattini, con i disegni...

Questa notte a Los Angeles si è giocata la partita delle World Series più lunga di sempre : sette ore e venti minuti : La terza gara delle finali della Major League Baseball — le World Series — si è giocata nella notte tra venerdì e sabato a Los Angeles: è stata vinta dai Dodgers, che hanno battuto i Boston Red Sox al diciottesimo The post Questa notte a Los Angeles si è giocata la partita delle World Series più lunga di sempre: sette ore e venti minuti appeared first on Il Post.

Claudio Baglioni : «La mia notte di note lunga cinquant'anni» : Con l'imponente tour Al centro, anticipato dai tre concerti all'Arena di Verona, Claudio Baglioni partirà domani, con replica mercoledì, dal Nelson Mandela di Firenze. Venerdì arriverà al ...

Claudio Baglioni - via al nuovo tour : «La mia notte di note lunga cinquant'anni» : Con l'imponente tour Al centro, anticipato dai tre concerti all'Arena di Verona, Claudio Baglioni partirà domani, con replica mercoledì, dal Nelson Mandela di Firenze. Venerdì arriverà al ...

Maria Zarba uccisa a Ragusa : lunga notte di interrogatori : E' ancora da chiarire il movente dell'omicidio avvenuto ieri sera a Ragusa. La squadra Mobile sta indagando sulla morte di Maria Zarba.

Tale e quale Show - Carlo Conti allunga la puntata fino a mezzanotte. Gesto clamoroso : Loretta Goggi in lacrime : Colpo di teatro di Carlo Conti . Il conduttore di Tale e quale Show ha pensato di fare una bella sorpresa a Loretta Goggi , giurata del Talent vip di Raiuno che oggi, sabato 29 settembre, ha compiuto ...

La notte più lunga del ministro Tria : il Quirinale ferma le dimissioni : A sera, a palazzo Chigi, Luigi Di Maio e Matteo Salvini festeggiano. Sorrisi e pacche sulle spalle. I due leader, che mercoledì hanno stretto un patto d'acciaio per stritolare Giovanni...

La notte più lunga del ministro Tria : il Quirinale ferma le dimissioni : A sera, a palazzo Chigi, Luigi Di Maio e Matteo Salvini festeggiano. Sorrisi e pacche sulle spalle. I due leader, che mercoledì hanno stretto un patto d'acciaio per stritolare Giovanni...

La lunga e incredibile Notte Europea dei Ricercatori : ... ad esempio con Cromatografia colorata , in cui i bambini scopriranno e sperimenteranno i colori in natura, e con l'appassionante Escape! Fuggi dalla Scienza , mentre se si preferisce microscopi e ...

[Il retroscena] La notte della lunga battaglia in aula contro il taglio dei fondi alle periferie e in favore dei vaccini : Una notte di battaglia parlamentare, la prima in tre mesi di legislatura, dedicata a chi dice che "questa maggioranza non ha opposizione". Una resistenza "in nome dei principi" contro un decreto che ...