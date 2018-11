La Lazio attende all’Olimpico il Marsiglia | ecco come seguire la gara in Tv

Terremoto nel Catanese - Musumeci attende re Lazio ne Protezione civile : "Sono in attesa di conoscere le relazioni conclusive della Protezione civile regionale, dopo le ricognizioni effettuate a Biancavilla e Santa Maria di Licodia. In base ai risultati delle verifiche, ...

Serie B - non c’è chiusura per la riammissione dell’Entella : si attende il Tar del Lazio : Il presidente della Lega di B, Mauro Balata, si è espresso sulla possibile riammissione dell’Entella nel campionato cadetto a seguito della sentenza del Collegio di Garanzia che ha retrocesso il Cesena all’ultimo posto salvando i liguri: “Sull’Entella non c’è stato nessun atteggiamento di chiusura, lo abbiamo affermato in consiglio. Abbiamo solo chiesto di capire se quella decisione del Collegio di Garanzia è ...