La Figc vince il premio Uefa Innovazione e Creatività grazie all’Hackathon

Figc - Gravina : “convincere Tommasi a sostenermi? Non mi sforzerò più di tanto” : “Convincere Tommasi a sostenermi? Non mi sforzerò più di tanto altrimenti entreremmo in una logica perversa. Lui sa che esiste un’esigenza di riforma del calcio italiano: se vuol aderire lo faccia, se fosse un problema personale mi dispiacerebbe”. Così il candidato unico alla poltrona della Figc , Gabriele Gravina . “Esiste una piattaforma programmatica condivisa in grandissima parte anche dai calciatori – ha ...

Italia bella e finalmente vincente : che il successo in Polonia sia il punto di partenza per Gravina presidente Figc : Una luce in fondo al tunnel. L’Italia non giocava così bene da …: ecco, è pure difficile ricordare l’ultima volta. Sotto Ventura, il primo Ventura, qualche sprazzo timido di azzurro c’era pure stato, ma poi il disastro mondiale aveva cancellato tutto. La vittoria all’ultimo secondo in Polonia è fondamentale, e non solo perché ci permette di evitare la retrocessione nella Serie B della nuova Nations League: finalmente ci restituisce una ...