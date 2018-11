La FAO aiuta la popolazione indonesiana a ricostruire dopo il terremoto e lo tsunami

meteoweb.eu

(Di lunedì 5 novembre 2018) L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha lanciato un programma di risanamento perre più di 70.000 agricoltori e pescatori indonesiani a produrre di nuovo cibo e allevare pescela serie di disastri che poco più di un mese fa si sono abbattuti sul paese. Ilpiù letale nel paese in oltre un decennio, loe poi le frane hanno portato devastazione nelle case e nelle terre, causando perdite di vite e costringendo le persone a sfollare. Nei prossimi tre mesi, la FAO mira a raggiungere 50.000 agricoltori con semi di ortaggi, fertilizzanti e piccoli utensili manuali, come pale e zappe. Oltre 20.000 pescatori riceveranno kit di attrezzature per la pesca. Queste famiglie vivono nelle zone più colpite dai disastri: Donggala, Sigi, Palu e Parigi Moutong nella provincia centrale delle Sulawesi. La FAO sta anche ...