La drammatica storia di Sam Ballard | ingoia una lumaca per scommessa | muore a 28 anni

Lucca : la storia drammatica di Riccardo Lombardi - morto 20 giorni dopo lo sfratto : Da Pietrasanta, provincia di Lucca, arriva una storia che fa riflettere e che lascia sicuramente il segno. Un uomo di 63 anni con problemi di salute è morto venti giorni dopo lo sfratto: non avrebbe retto al dolore per la perdita della casa. Una situazione molto triste e drammatica, specchio di una realta' difficile, visto e considerato che non si tratta della prima persona a perdere l'abitazione per cause economiche. Nell'ultimo periodo le sue ...

Lucca : la storia drammatica di Riccardo Lombardi - morto 20 giorni dopo lo sfratto : Da Pietrasanta, provincia di Lucca, arriva una storia che fa riflettere e che lascia sicuramente il segno. Un uomo di 63 anni con problemi di salute è morto venti giorni dopo lo sfratto: non avrebbe retto al dolore per la perdita della casa. Una situazione molto triste e drammatica, specchio di una realtà difficile, visto e considerato che non si tratta della prima persona a perdere l'abitazione per cause economiche. Nell'ultimo periodo le sue ...

Valerio Merola - storia drammatica raccontata al Grande Fratello Vip 3 : Valerio Merola racconta la sua storia al GF VIP 2018 Valerio Merola ha raccontato una storia al Grande Fratello Vip 3 che non è passata di certo inascoltata. Il conduttore televisivo ha aperto il suo cuore e ha spiegato che, nella sua vita, quello che conta di più è la famiglia. A lui manca tanto […] L'articolo Valerio Merola, storia drammatica raccontata al Grande Fratello Vip 3 proviene da Gossip e Tv.

Chi è Hashtag - il cucciolo di Striscia La Notizia. La sua drammatica storia : Il cane di Striscia La Notizia per l’edizione 2018/2019 è Hashtag. Michelle Hunziker lo ha accolto all’inizio della nuova stagione presentandolo al pubblico del tg satirico diretto da Antonio Ricci. Michelle Hunziker, dunque, quest’anno lo passerà con Hashtag dopo aver passato la scorsa stagione assieme a Like. Un altro cucciolo. Striscia la Notizia si è sempre data da fare per sensibilizzare i telespettatori ad adottare i ...