La Cdp in Alitalia? Quattro motivi per dire no | lo vieta la legge e i manager ne

Alitalia - i nodi da sciogliere dopo l’offerta di Fs : i partner - il piano di integrazione - il prestito da restituire e il ruolo di Cdp : Il governo gialloverde prende tempo su Alitalia. Lo fa con un‘offerta vincolante che arriva in extremis nel giorno della scadenza per la chiusura della procedura di vendita, ma che non assicura la fine delle turbolenze per l’ex compagnia di bandiera: i potenziali partner Eni e Leonardo, oltre che Lufthansa, si sono infatti al momento tutti sfilati. E “la Cassa depositi e prestiti non deve mettere un euro per nessuna ragione”, ...

Per Alitalia OK di FS. Ma Cdp non è daccordo : Via libera dal Gruppo FS all'offerta per l'acquisto di Alitalia. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie al termine della riunione che si è tenuta ieri 30 ottobre. Una decisione ...

Fs - Lufthansa e Cdp. Il piano per salvare Alitalia perde pezzi : Incrocia le dita Luigi Di Maio quando i giornalisti gli chiedono se il governo è vicino a una soluzione su Alitalia, compagnia aerea di stato plurisalvata e di nuovo prossima al fallimento. Risponde con un gesto, ma di fatto non commenta quanto è atteso per domani, quando scadrà il termine per prese

