La carovana di migranti è a Città del Messico

carovana migranti - i civili delle ronde in Texas rispondono alla chiamata alle armi di Trump. “Esercito Usa preoccupato” : Non solo soldati, ma anche centinaia di civili armati stanno puntando verso il confine meridionale degli Stati Uniti, dove è atteso l’arrivo della Carovana di migranti, partita il 13 ottobre dall’Honduras e arrivata attualmente in Messico. Obiettivo: rispondere alla chiamata alle armi di Donald Trump, che ha già predisposto l’invio di 7mila militari negli Stati al confine, cioè Texas, Arizona e California, entro la fine del ...

I migranti della "carovana" - tramite un'ong - fanno causa a Trump : I migranti della "carovana" che sta attraversando in questi giorni il Messico con l"obiettivo di raggiungere gli Usa hanno ufficialmente fatto causa al presidente Trump. Un"ong pro-migranti ha infatti presentato presso la Corte distrettuale di Washington, a nome dei componenti della "carovana", una "class action" contro il tycoon e altri esponenti dell"amministrazione federale.Il procedimento giudiziario è stato promosso dall"associazione Nexus ...

Trump contro la carovana dei migranti : “Le loro pietre come armi contro i nostri soldati. Non li vogliamo” : “Le donne non vogliono i migranti della carovana in America, le donne vogliono sicurezza, vogliono stare sicure”: lo ha detto Donald Trump in uno dei suoi appelli che stanno caratterizzando il rush finale della campagna elettorale per le Midterm. “I democratici vogliono confini aperti, ma noi non lo permetteremo”, ha affermato durante un comizio in Missouri. E sui social ricordano quando il tycoon definì i messicani ...

carovana migranti - Trump : “15mila soldati al confine”. Due honduregni arrestati - altri 2mila entrano in Messico : “Il nostro esercito è dispiegato. Abbiamo 5mila soldati, arriveremo a 10-15mila“. È l’ultima mossa annunciata dal presidente americano Donald Trump per fermare la Carovana di honduregni che da oltre due settimane risale il Centroamerica diretta verso gli Usa. Parlando con i giornalisti nei giardini della Casa Bianca, Trump ha aumentato ancora il numero di 5mila soldati a cui aveva fatto riferimento lo scorso lunedì, già di ...

La carovana di migranti partita dall'Honduras arriva in Messico e attende il nuovo presidente Lopez Obrador : ... una corruzione diffusa e uno dei più alti tassi di omicidio al mondo e capirete il perché l'Onu lo abbia più volte menzionato nei propri report come il 'paese più pericoloso al mondo'. Da ultimo il ...

carovana migranti - ‘gli Usa inviano 5mila soldati al confine’. Trump : ‘Vi aspettiamo’ : Cinquemila soldati al confine con il Messico. E’ il dispiegamento di forze che gli Stati Uniti sarebbero pronti a schierare, secondo quanto scrive il Wall Street Journal citando dirigenti del governo, per impedire l’ingresso della Carovana dei migranti centroamericani in marcia verso la frontiera statunitense. La cifra è ben superiore agli 800 militari previsti inizialmente ed equivarrebbe a circa un terzo degli agenti della polizia ...

Con la carovana di migranti in fuga da violenze e miseria : “Non siamo terroristi” : «I mafiosi volevano il pizzo dal mio negozio, ma io non avevo più i soldi per pagarli. Allora un giorno sono entrati e hanno sparato a mia moglie Marta, che stava al bancone. Sei colpi in faccia, per sfigurarla. Durante il funerale sono venuti da me, e mi hanno detto: “Julio, questo è solo l’inizio. Se non paghi, la prossima volta tocca ai tuoi fi...

Seconda carovana di migranti verso Usa : 00.57 Circa 1.500 migranti, in gran parte honduregni,hanno sfondato la recinzione metallica che separa il Guatemala dal Messico e dopo uno scontro con la polizia sono riusciti a entrare, ma con l'intenzione di andare negli Usa. La polizia in assetto antisommossa ha lanciato lacrimogeni. I migranti hanno risposto lanciando pietre e bastoni.Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di un altro gruppo di migranti illegali, partiti ieri da El ...