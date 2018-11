' La camorra non esiste' | per dodici campani su cento è solo letteratura

Roghi - in campo Esercito e Arma : «La camorra fa schifo - non vincerà» : Una task force formata da cento specialisti in indagini di carattere ambientale dell'Arma dei carabinieri; più l'Esercito che vigilerà sui siti di rifiuti maggiormente a...

Così la camorra disse di no all'Isis : «Volevano cinque kalashnikov - i clan non glieli diedero» : L'audio dell'agguato fece il giro del mondo. Colpi di mitra furono esplosi mentre i sicari, forse ubriachi e drogati, intonavano canzoni neomelodiche: prima contro l'abitazione di Orabona e poi ...

Nonna camorra : vedova di 72 anni a capo del clan del Vesuviano : Spaccio in strada e consegne di droga a domicilio. Appuntamenti via sms e chat, con utilizzo di parole in codice. Droga e armi a portata di mano e custodite dalle donne. Vari nuclei...