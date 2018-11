Keita | “possiamo battere il Barcellona | impariamo dagli errori al Camp Nou”

calcioweb.eu

"Penso che domani servirà una grande Inter. Dovremo avere fiducia in noi, forza e voglia, perché possiamo vincere". Lo dice l'attaccante dell'Inter,, alla vigilia del match di Champions League contro il, squadra per la quale ha giocato nel settore giovanile. "Ringrazio ilche mi ha cresciuto ma adesso dobbiamo trovare il modo di fargli male -sottolinea il 23enne senegalese ai microfoni di Sky Sport-. AlNou non siamo andati bene ma abbiamo imparato da quella sconfitta. Speriamo di continuare così. Spero di fare bene, sono concentrato e sarei veramente felice se la squadra dovesse vincere".