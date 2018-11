Keita | ' Col Barca serve una personalità super'

Maratona New York 2018 – Velocità e spettacolo nella Grande Mela : trionfano Desisa e Keitany : La Maratona di New York 2018 è una delle più veloci della storia: trionfi eccezionali per Lelisa Desisa nel maschile e per Mary Keitany nel femminile Si corre forte alla Maratona di New York, con due gare tra le più veloci nella storia della 42,195 chilometri della Grande Mela. Al femminile la keniana Mary Keitany coglie il suo quarto successo in 2h22:48 e torna sul trono dopo le affermazioni nel triennio dal 2014 al 2016. Stavolta la ...