Just Dance 2019 | dopo le lamentele dei genitori sullo spam del servizio di abbonamento

Just Dance 2019 disponibile da oggi : Ubisoft annuncia che JUST DANCE 2019, il nuovo episodio della serie musicale videoludica più popolare di sempre*, è ora disponibile in Europa, Medio Oriente, Asia e Africa per Nintendo Switch, Nintendo Wii U, Nintendo Wii, Xbox One, Xbox 360 e PlayStation 4. Nel Regno Unito, JUST DANCE 2019 sarà disponibile dal 26 ottobre. JUST DANCE 2019 da oggi nei negozi In occasione dell’uscita di JUST DANCE 2019, Ubisoft ...