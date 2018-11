Jo Squillo oggi | che fine ha fatto la cantante

caffeinamagazine

(Di lunedì 5 novembre 2018) Joè una delle tante meteore apparse nel panorama della musica italiana negli opulenti e goderecci anni ’80 del ventesimo secolo. Lei è stata una delle donne più in voga degli anni ’90, soprattutto a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo quando, in compagnia di Sabrina Salerno, presentò la canzone “Siamo donne”, una sorta di inno all’emancipazione femminile che ha portato un tocco di novità nel suo curriculum ricco di esperienze rock e pop. La sua presenza, per molti anni, è stata una costante sul piccolo schermo là dove si è divisa vestendo ora i panni diora quelli di conduttrice tenendo le redini di innumerevoli programmi di moda che l’hanno portata ad andare a caccia di nuove tendenze. La domanda nasce spontanea: cheha? 56 anni e non dimostrarli.e conduttrice tv, Joha regalato un inatteso Senza veli social ...