Grande Fratello Vip - Jane Alexander e lo strano pensiero su Elia Fongaro : 'Ho tanta voglia di...' : È stata una settimana difficile per Jane Alexander, caratterizzata da continui pensieri per il suo Elia Fongaro . Con l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip del ragazzo, l'attrice italo-...

Gf Vip - Jane Alexander parla al figlio : “In casa ero sola e triste - non ti arrabbiare” : Lettera al figlio di Jane Alexander: le parole al Grande Fratello Vip 2o18 Jane Alexander ha parlato del figlio Damiano al Gf Vip 2018. È molto preoccupata. Non sa proprio come abbia reagito dopo aver visto quello che è successo nella casa. Gli ha scritto una lunga lettera tra le lacrime. Vorrebbe rivederlo quanto prima. […] L'articolo Gf Vip, Jane Alexander parla al figlio: “In casa ero sola e triste, non ti arrabbiare” ...

Jane Alexander lascia il GfVip prima della fine? L'indizio nel cartellone del teatro : ... che poche settimane fa ha abbandonato il reality per 'motivi personali', molti utenti hanno scoperto che il comico romano aveva in ballo il debutto della sua stagione di spettacoli. E una situazione ...

Grande Fratello Vip - i conti non tornano : dopo Maurizio Battista anche Jane Alexander ha imminenti impegni a teatro : L'attrice britannica dovrà essere in scena a teatro dal 27 novembre e il comico romano dal 7 dicembre.

Jane Alexander abbandona il GF Vip? Preoccupata per il figlio Damiano : Grande Fratello Vip: Jane Alexander abbandona la Casa? Dopo quanto accaduto con Elia Fongaro al Grande Fratello Vip e il suo ex Gianmarco, Jane Alexander continua a pensare come sta affrontando tutta questa brutta vicenda il figlio Damiano. L’ex volto di Mistero si è sfogata con Martina Hamdy, la ragazza di Meteo.it, dichiarando il suo grande desiderio di voler parlare con Damiano per poter spiegare come stanno le cose: “Dirgli che ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander “la prossima a uscire”? L’indiscrezione bomba : Jane Alexander sarà la prossima a uscire dalla casa del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione circola da qualche giorno e ormai non si parla d’altro. Lunedì 5 novembre 2018 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e c’è Grande fermento. Dopo le prime settimane in cui il reality show ha fatto fatica a decollare a causa dei vip non molto “convincenti”, pare che ora il programma stia decollando. Di sicuro sono serviti i moltissimi ...

Jane Alexander preoccupata per Elia al Gf Vip : vuole un confronto : Gf Vip, Jane vuole un confronto con Elia: lunedì di nuovo insieme? Cosa sta facendo Elia Fongaro fuori dal Gf Vip 2018? Vorrebbe saperlo quanto prima, Jane Alexander. Si augura che stia bene, ma è comunque convinta che il ragazzo non abbia dimenticato quello che è successo durante l’ultima diretta. Alessandro Cecchi Paone è stato […] L'articolo Jane Alexander preoccupata per Elia al Gf Vip: vuole un confronto proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Jane Alexander 'uscirà prima'. Hanno scoperto una cosa : una bomba su Mediaset : Abbandono programmato al Grande Fratello Vip ? In rete sorge il sospetto su Jane Alexander . Un utente, infatti, ha pubblicato su Twitter le locandine dello spettacolo teatrale che vedrà l'attrice ...

Grande Fratello Vip - tra Jane Alexander ed Elia Fongaro è già finita. Alessandro Cecchi Paone - la soffiata : Per lui, Jane Alexander ha anche lasciato in diretta il suo fidanzato, addirittura dopo una proposta di matrimonio. Ma Elia Fongaro , di fresco eliminato dal Grande Fratello Vip , non avrebbe alcun ...

Grande Fratello Vip - il rimorso di Jane Alexander dopo l'uscita di Elia : 'Ero alcolizzata e il mio ex...' : Ora che nella casa del Grande Fratello Vip non c'è più Elia Fongaro, Jane Alexander comincia a sentire sempre più forte il peso della solitudine, dopo che i due si sono legati in modo sempre più forte.

GF Vip : Jane Alexander rimprovera Francesco Monte : Francesco Monte e Jane Alexander si confrontano al Grande Fratello Vip Questa settimana al GF Vip non sembra essere una delle migliori per Francesco Monte. Prima il pubblico insuina che lui sia uno dei concorrenti favoriti dagli autori del programma, per via dei rapporti lavorativi che suo fratello ha con i vari personaggi del mondo dello spettacolo, oggi invece Jane Alexander ha avuto un accesso confronto con l’ex tronista di Uomini e ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e il dramma dell'alcolismo : «Lui mi ha salvato...» : Jane Alexander e il dramma dell' alcolismo . L'attrice italo-inglese si racconta a cuore aperto ad Andrea Mainardi. Jane avrebbe rivelato di essere stata agli alcolisti anonimi per risolvere il suo ...

Grande Fratello VIP 2018 - i dubbi di Jane Alexander : "Elia probabilmente non mi pensa" (video) : Neanche 48 ore passate dall'eliminazione di Elia Fongaro e la crisi di Jane Alexander non accenna a diminuire. Come ormai sappiamo bene l'attrice e l'ex velino nella casa del Grande Fratello VIP per oltre un mese hanno costruito un particolare rapporto affettivo che, nei giorni prima della divisione della coppia, si è tramutato in qualcosa di più che un'amicizia.Le immagini in cui i due si scambiano coccole, abbracci e qualche bacio non ...