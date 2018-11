ilfattoquotidiano

: Jacobin è arrivato in Italia. E io, da vero giacobino, ne sono felicissimo - ilfattoblog : Jacobin è arrivato in Italia. E io, da vero giacobino, ne sono felicissimo - TutteLeNotizie : Jacobin è arrivato in Italia. E io, da vero giacobino, ne sono felicissimo -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Appena ho visto che stava per uscire la versionena di, il sito più interessante della sinistra americana, e ho visto il profilo di Toussaint Louverture sulla dichiarazione di intentistato. E tentato, perfino, di porre una parte del mio tempo di pensionato che guarda i cantieri della sinistra a disposizione della nuova redazione dove, tra gli altri, c’è quella Marta Fana che sognerei al ministero del Welfare. Poi mifatto uno scrupolo. Vedi mai che io, che puremi sento e mi dichiaro, non sia “adatto” all’impresa? In effetti la lama della ghigliottina dicala a dividere il mondo in due. Contro la dittatura del mercato e contro il sovranismo nazionalista. Sulla prima non ci piove. Ma sulla seconda? Vale il sostantivo, oppure l’aggettivo? Oun tutt’uno? Perché se il problema è l’aggettivo mi sento ...