Italia-Georgia | Test Match Rugby 2018 | programma | orario e tv Il calendario completo

(Di lunedì 5 novembre 2018) Secondo appuntamento su quattro per la Nazionalena dineidi novembre. Dopo la brutta prestazione di sabato a Chicago con gli Stati Uniti gli azzurri tornano nel Bel Paese per affrontare in uno scontro fondamentale lain quel di Firenze. Andiamo a scoprire ile gli orari dell'incontro, oltre a come seguirlo in TV.novembre10 novembre ore 15.00(a Firenze) diretta tv su DMAX diretta streaming su DPLAY diretta liveuale su OA Sport