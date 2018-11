Italia fragile | uccisi dal fango nella villetta abusiva

Maltempo - ecco dov'è cresciuto di più il rischio alluvioni. La mappa dell'Italia più 'fragile' : la cronaca 04 novembre 2018 Maltempo: dal Veneto alla Sicilia, una settimana da incubo. Tutto quello che c'è da sapere I dati messi a disposizione dall'ISPRA stessa si concentrano in particolare su ...

Maltempo - ecco dov’è cresciuto di più il rischio alluvioni. La mappa dell’Italia più “fragile” : L’istituto per la protezione e la ricerca ambientale ha presentato il suo nuovo rapporto sul pericolo idrologico aggiornando al 2017 analisi che ci consentono di capire qual è lo stato dell’Italia. Ne emerge che poco più di due milioni di italiani sono esposti allo scenario di «maggior rischio» e altri 6,1 a quello «medio». ...

Anche il "falco" Katainen boccia il Def : "La situazione dell'Italia è molto fragile - c'è rischio contagio" : "La situazione è molto fragile, e non diventa più facile" se c'è uno scontro con il governo italiano, "cerchiamo di essere pragmatici e basati sui fatti" in quanto si tratta della "precondizione per la stabilità" in quanto al momento gli sviluppi sui mercati "non sono positivi" e "nessuno vuole una situazione di instabilità sui mercati che sarebbe molto negativa per gli italiani e per gli altri Paesi europei ...

Il rischio sismico della fragile Italia - : Perseguire con decisione una politica d'intervento, finalizzato al significativo incremento delle condizioni di sicurezza dal punto di vista sismico. Un volume che ha la finalità quindi di fornire lo ...

Carlo Cottarelli : "Italia più fragile ed esposta a choc esterni" : "Fissare il deficit al 2,4 per cento del Pil per i prossimi tre anni significa rendere l'Italia più fragile e più esposta alle oscillazioni dei mercati finanziari". È quanto si legge in una nota dell'Osservatorio sui conti pubblici guidato da Carlo Cottarelli sui numeri del Def."Con un rapporto tra debito e Pil che non scende o scende leggermente" l'Italia "rimane più esposta del passato al rischio di choc esterni". ...

“Rischio sismico in Italia : analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile” : L’Italia è un Paese sismico? Solo negli ultimi 157 anni, dall’Unità d’Italia (1861) a oggi, ci sono stati 39 sismi con effetti disastrosi, compresi gli ultimi eventi del 2012 e 2016. A questi vanno sommati oltre 170 terremoti con danni minori per un totale di 1560 località gravemente danneggiate e circa 150.000 vittime. In media dall’Unità d’Italia ad oggi si è avuto un disastro sismico ogni quattro anni. L’Italia è in sostanza un “Paese ...

L’Italia fragile e le opere al rallentatore : otto anni medi persi in burocrazia : Il viadotto Himera sull’autostrada Palermo-Catania è crollato il 10 aprile 2015, ma ci sono voluti sette mesi per ripristinare la viabilità locale e quasi tre anni per aggiudicare la gara per l’appalto di ricostruzione, il 16 febbraio 2018. Tempi che nessuno si augura di rivedere a Genova...