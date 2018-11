Istat : in Italia 5 - 3 milioni di lavoratori autonomi - oltre la media Ue : Il lavoro autonomo piace agli Italiani . A rilevarlo l' Istat , presentando i principali risultati di un approfondimento tematico sul lavoro indipendente in Italia, realizzato sulla base dei dati ...

Record di balenottere avvIstate tra Italia e Francia : venti in un solo giorno - si valuta il rischio collisione con le navi : Sono più di venti le balenottere avvistate in un solo giorno lungo la tratta Nizza-Bastia e 4 durante un viaggio di monitoraggio sulla tratta Savona-Bastia. Sono curiosi e da Record i risultati ottenuti durante la dodicesima stagione di monitoraggio cetacei dalle navi della Corsica Sardinia Ferries. Le balenottere sono state avvistate più che altro a coppie. “Il dato è sorprendente perché questi avvistamenti sono stati fatti tra fine ...

Crescita economica : secondo l'Istat il Pil italiano è fermo da oltre 3 anni : L'Italia è ufficialmente in stagnazione. A certificarlo è l'Istat, l'Istituto nazionale di statistica. secondo le stime dell'Istat, infatti, il Pil italiano è rimasto completamente fermo nel terzo trimestre del 2018 rispetto solo al trimestre precedente. Mentre se si va ad esaminare il dato tendenziale, cioè quello riferito all'arco temporale annuale, depurato delle componenti più volatili come quelle energetiche e destagionalizzato, si può ...

Disoccupazione in Italia - Istat : a settembre risale al 10 - 1% - : Sono 81 mila in più le persone in cerca di lavoro rispetto ad agosto, ma il dato è in calo di 288 mila unità rispetto a settembre 2017. Cresce anche il numero dei giovani senza un impiego

Ue e Istat - due nuove tegole per l'Italia e Piazza Affari : Anzi, il rialzo dei mercati di lunedì è stato spazzato via dai dati deludenti sull'economia della zona euro, solo+0,2% di crescita nel terzo trimestre, l'incremento tendenziale più fiacco da metà ...

Istat : il Pil dell'Italia ha smesso di crescere - : L'istituto di statistica parla così di un'economia 'stagnante' decretando una pausa all'interno della crescita e dell'espansione. A prevedere invece una crescita del Pil era stato il governo M5s-Lega ...

Istat - Italia a crescita zero. Governo e maggioranza : "Rallentamento eredità di precedente governo" : Il premier Conte dall'India: "Stop congiunturale previsto" "E' uno stop congiunturale che riguarda l'intero quadro dell'economia europea. Lo avevamo previsto ma proprio per questo abbiamo deciso di ...

L'economia italiana frena - dice l'Istat - - Conte : tutto previsto : Roma, 30 ott., askanews, - 'E' uno stop congiunturale, l'avevamo previsto. Proprio per questo abbiamo deciso di fare una manovra espansiva, l'Italia non può andare in recessione, dobbiamo invertire la ...

Frena l'economia italiana - Istat - : Roma, 30 ott., askanews, - Frena l'economia italiana nel terzo trimestre dell'anno. L'Istat infatti stima che il Pil del terzo trimestre, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto invariato rispetto al ...

“L’Italia ha bisogno di campioni” : al via i contest dell’Istat per gli appassionati di video e Instagram : “L’Italia ha bisogno di campioni” è lo slogan scelto da Istat per la campagna di comunicazione sulle novità del nuovo censimento permanente di famiglie e abitazioni in Italia. Tutti possono dare partecipare ai contest Instagram e video per raccontare una o più storie di campioni di normalità o del perché il nostro Paese ha bisogno di campioni.Continua a leggere

Volley femminile - l’Italia ricevuta da Sergio Mattarella al Quirinale. Il Presidente : “Avete conquIstato il Paese” : La Nazionale Italiana di Volley femminile è stata ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Le azzurre, reduci dai Mondiali conclusi con la conquista della medaglia d’argento, sono parse estremamente emozionate per l’incontro istituzionale col Capo di Stato che le ha ringraziate: “Avete conquistato tanti cittadini con la pallavolo. Avete spinto tanti giovani a impegnarsi nello sport, spero che ...

Spettacolo nei cieli italiani : avvIstato meteoroide luminoso dopo il tramonto : L'avvistamento in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio e Marche. L'oggetto ha generato una scia luminosa sgretolandosi mentre attraversava l'atmosfera.Continua a leggere