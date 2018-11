Isoardi-Salvini | addio ufficiale | Grazie Matteo | un amore vero

Elisa Isoardi annuncia l'addio a Salvini. "Grazie Matteo" : "Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell'amore vero che c'è stato. Grazie Matteo". Poche righe, rilasciate sul suo profilo Instagram. Con queste parole, Elisa Isoardi sembra aver annunciato ufficialmente ai social il suo addio a Matteo Salvini. Da tempo si parlava di una crisi tra la conduttrice e il vice premier, uniti in una storia d'amore, andata ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini in crisi? Lei risponde così : “La lontananza sai è come il vento….” : Dagospia e Striscia la Notizia non hanno dubbi: Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono in crisi. I gossip si inseguono da settimane senza che ci fossero però conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Ma il settimanale Oggi ha contattato la conduttrice de La Prova del Cuoco per chiederle un commento a riguardo e la sua risposta è stata alquanto sibillina. In risposta infatti, Elisa Isoardi si è limitata a citare la sua canzone preferita, ...

