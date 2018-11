Irruzione dei carabinieri nell' ufficio postale | arrestano il sequestratore e liberano gli

Reggio Emilia - Irruzione dei Carabinieri : Francesco Amato bloccato e portato fuori : Reggio Emilia Francesco Amato , imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-processo di 'Ndrangheta «A Emilia » , da allora irreperibile, si è asserragliato per otto ore dentro l'ufficio postale di ...

Una notte di terrore a Firenze : Irruzione dei ladri - poi le botte : L'ennesimo caso che rischia di riaprire le polemiche a pochi giorni dall'approvazione in Senato della nuova legge sulla legittima difesa. Ha vissuto una notte di crudo terrore una donna che, sopresa nel sonno da due ladri, è finita in balìa degli aguzzini che l'hanno malmenata pure di sottrarle le ricchezze della cassaforte.La monte corre rapidamente ai fatti di Lodi, dove non molto tempo fa due coniugi sono stati sequestrati, picchiati e ...