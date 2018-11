Iran | gli Usa esentano l' Italia e altri 7 Paesi dalle sanzioni

L'Italia sarà tra gli otto Paesi esentati dalle sanzioni imposte dagli Usa all'Iran : L'Italia è tra gli otto Paesi temporaneamente esentati dalle sanzioni Usa sul petrolio iraniano. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, aggiungendo che gli altri Paesi sono Cina, India, Corea del Sud, Turchia, Giappone, Grecia e Taiwan. La Ue come previsto non godrà di tali esenzioni.L'Italia, dunque, potrà continuare a comprare il greggio da Teheran senza incorrere nel regime sanzionatorio ripartito il 5 ...

Gli Usa autorizzano la Corea ad importare petrolio dall'Iran : La Corea del Sud, il quinto più grande compratore al mondo di greggio, acquista dall'Iran principalmente una forma ultraleggera nota come condensato. Seoul ha ottenuto un'esenzione dagli Stati Uniti ...

Iran - in vigore le sanzioni Usa : l'Italia conta di essere tra gli 8 Paesi esentati : Nessuno ne parla oggi", ha aggiunto Trump.Le sanzioni americane, oltre a penalizzare l'economia Iraniana, equivalgono a un ricatto contro Paesi terzi che attualmente negoziano con l'Iran: società ...

"Imponendo nuove sanzioni contro l'Iran gli USA rischiano l'isolamento" - : Secondo l'esperto, sta gradualmente prendendo piede il declino nell'influenza del dollaro nell'economia globale e l'unione di potenze in crescita come Cina, Russia, India e Iran in un'alleanza anti-...

Iran - migliaia in piazza contro Usa : 11.43 migliaia di persone e studenti sono scesi in piazza davanti all'ex ambasciata degli Stati Uniti a Teheran e in altre città Iraniane.Gli slogan urlati: 'abbasso gli Usa' e 'abbasso Israele'. I manifestanti hanno anche dato fuoco a una bandiera degli Stati Uniti e a una dello Stato Ebraico. Le manifestazioni sono state organizzate per celebrare il 39esimo anniversario del sequestro dell'ambasciata americana e arrivano un giorno prima ...

Sanzioni - Iran : crollo politico degli Usa : 21.00 Il ripristino delle Sanzioni americane contro l'Iran "avrà un marginale impatto negativo sull'economia Iraniana",afferma il ministero degli Esteri di Teheran, ma è "una mossa considerata un grave crollo politico e morale del regime americano". La nota sottolinea "le mosse arroganti" di Trump,...

Teheran : gli USA non sono mai riusciti a impedire all'Iran di seguire la via dell'indipendenza e della resistenza : Questo Sabato il leader della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei, ha sottolineato che l'obiettivo delle sanzioni degli Stati Uniti è di paralizzare e fermare l'economia iraniana, ma ...

Iran - Trump annuncia il ritorno delle sanzioni degli Usa contro Teheran : È essenziale per la sicurezza dell'Europa, della regine e del mondo intero. In quanto firmatari del Jcpoa siamo impegnati a lavorare, precisamente, per preservare e mantenere dei circuiti finanziari ...

Dopo tre anni gli Stati Uniti ripristinano le sanzioni contro l'Iran : Germania, Francia, Gran Bretagna e Unione europea condannano l'operazione Usa. Teheran replica: "Nessuna preoccupazione"

Gli Stati Uniti reintrodurranno tutte le sanzioni all’Iran che erano state cancellate dopo la firma dell’accordo sul nucleare : Gli Stati Uniti hanno annunciato che reintrodurranno tutte le sanzioni sull’Iran che erano state cancellate dall’amministrazione Obama dopo la firma dello storico accordo sul nucleare iraniano, da cui il governo Trump si era ritirato lo scorso maggio. Le sanzioni entreranno The post Gli Stati Uniti reintrodurranno tutte le sanzioni all’Iran che erano state cancellate dopo la firma dell’accordo sul nucleare appeared first on Il Post.

