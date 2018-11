Sanzioni Iran - Trump sta facendo un regalo agli ultra-conservatori : Tornano oggi le Sanzioni all’Iran. Quelle Sanzioni che già in passato avevano portato alla crisi economica. Sanzioni che, come sempre andranno a colpire le fasce più deboli della popolazione. Già da qualche tempo sapevamo che il presidente americano Donald Trump le avrebbe reinserite dopo essersi ritirato dall’accordo sul nucleare firmato nel luglio 2015 dal governo Iraniano e dalle potenze del gruppo +1 (Usa, Russia, Cina, Francia, Gran ...

Iran : Rohani - siamo in guerra economica con gli Usa

Iran : gli Usa esentano l'Italia e altri 7 Paesi dalle sanzioni. Rohani : «Misure illegali e ingiuste» : C'è anche l'Italia tra i Paesi che verranno esentati dalle sanzioni Usa a Teheran e che potranno temporaneamente continuare a importare petrolio dall'Iran. Gli altri Paesi sono...

Gli Usa autorizzano la Corea ad importare petrolio dall'Iran : La Corea del Sud, il quinto più grande compratore al mondo di greggio, acquista dall'Iran principalmente una forma ultraleggera nota come condensato. Seoul ha ottenuto un'esenzione dagli Stati Uniti ...

"Imponendo nuove sanzioni contro l'Iran gli USA rischiano l'isolamento" - : Secondo l'esperto, sta gradualmente prendendo piede il declino nell'influenza del dollaro nell'economia globale e l'unione di potenze in crescita come Cina, Russia, India e Iran in un'alleanza anti-...

Iran - migliaia in piazza contro Usa : 11.43 migliaia di persone e studenti sono scesi in piazza davanti all'ex ambasciata degli Stati Uniti a Teheran e in altre città Iraniane.Gli slogan urlati: 'abbasso gli Usa' e 'abbasso Israele'. I manifestanti hanno anche dato fuoco a una bandiera degli Stati Uniti e a una dello Stato Ebraico. Le manifestazioni sono state organizzate per celebrare il 39esimo anniversario del sequestro dell'ambasciata americana e arrivano un giorno prima ...

Sanzioni - Iran : crollo politico degli Usa : 21.00 Il ripristino delle Sanzioni americane contro l'Iran "avrà un marginale impatto negativo sull'economia Iraniana",afferma il ministero degli Esteri di Teheran, ma è "una mossa considerata un grave crollo politico e morale del regime americano". La nota sottolinea "le mosse arroganti" di Trump,...

