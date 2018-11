Irama e Giulia De Lellis | parla lei | “Il mondo parla a caso”

Irama e Giulia De Lellis sono fidanzati? Il cantante avvistato con la ex Uomini e Donne : Irama e Giulia De Lellis sono stati avvistati insieme nelle scorse ore. Il cantante, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi, e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex Grande Fratello Vip, sono apparsi insieme in alcuni scatti sul web. Le foto della cena, presunta romantica, sono spuntate in rete nelle scorse ore, riprese sui social media. Non mostrano null'altro a parte due ragazzi a cena insieme ma c'è chi ci vede molto di più. ...