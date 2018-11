iPhone | il 5G non arriverà prima del 2020

Cosa significano i nomi di iPhone : la spiegazione di Apple non aiuta : Se hai perso il sonno pensando al significato delle denominazioni adottate da Apple per il proprio iPhone, ci dispiace dirvi che avete sprecato il vostro tempo. Secondo il vicepresidente senior del marketing globale di Apple, Phil leggi di più...

Galaxy Note 9 : 7 cose che iPhone Xs non può fare : Cosa può fare il Galaxy Note 9 che iPhone non può? Ci sono almeno sette cose che il dispositivo Samsung è in grado di fare che nemmeno iPhone Xs/Xs Max o iPhone XR possono fare. Migliora l’utilizzo del tuo phablet sudcoreano con queste sette caratteristiche un po’ nascoste. 1. ‘Beast mode’ per aumentare la velocità del Galaxy Note 9 Samsung Galaxy Note 9 è veloce grazie ad una dotazione hardware top di gamma come il ...

Apple non dirà più quanti iPhone vende. E crolla : Maddalena Camera Per Apple, quello annunciato giovedì in tarda serata, è stato il miglior bilancio di sempre sui 12 mesi, 269 miliardi di dollari di ricavi e 59 di utili, eppure ieri il titolo ha ...

Apple non rivelerà più il numero di iPhone - iPad e Mac venduti in ogni trimestre : Apple ha da poco annunciato i risultati di vendite dell’ultimo trimestre. Questo ha evidenziato un numero di iPhone venduti abbastanza alto, ma che si aggira intorno alle stesse cifre registrate nello stesso periodo dell’anno scorso; anche leggi di più...

Apple iPhone XR - il modello colorato di Apple - alla prova dei fatti. Non è male ma costa troppo : Vi state chiedendo se il vostro prossimo smartphone Apple sarà il modello XR, la versione “meno costosa” di iPhone, o l’XS, evoluzione di iPhone X? Per aiutarvi nella scelta pubblichiamo la nostra prova del modello XR, che ha messo in luce prestazioni paragonabili a quelle dei fratelli maggiori XS e XS Max, una buona autonomia e un comparto fotografico convincente. Peccato per il prezzo di 899 euro, che a nostro avviso è troppo ...

Perché Apple non dichiarerà più quanti iPhone - iPad e Mac vende : (Foto: LaPresse) Ormai quasi al termine del suo anno d’oro, il gigante della tecnologia Apple ha dichiarato che non renderà più pubblici i dati riguardo al numero di dispositivi hardware venduti. Dagli iPhone agli iPad. L’annuncio è arrivato dal direttore finanziario della compagnia, l’italiano Luca Maestri, durante una chiamata con gli analisti nella giornata di ieri. Maestri ha affermato che quel dato “non rappresenta necessariamente la forza ...

Apple : non comunicherà più dati vendite iPhone - Ipad - Mac : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ecco dove si può usare iPhone Dual SIM con eSim : Italia non pervenuta o quasi - : ... selezionare la durata e i GB, comprare il pacchetto desiderato e usarle i dati acquistati da qualsiasi parte del mondo. Probabilmente quindi questo è quel che si può usare fin da subito su iPhone ...

Perché gli sticker WhatsApp non disponibili per tutti? Consigli per adesivi su iPhone e Android : Perché gli sticker WhatsApp o italianizzando, gli adesivi della stessa applicazione di messaggistica non sono ancora disponibili sul mio iPhone o sul mio smartphone Android? Non è affatto difficile imbattersi nella domanda sui social o in gruppi dedicati al servizio. Sono in molti infatti ad essere ancora a secco della funzionalità, senza un'apparente motivo. Come comportarsi dunque? La prima cosa da dire è che la distribuzione degli sticker ...

Costi riparazione schermo iPhone XR : una spesa non indifferente fuori garanzia : Siete sempre più certi che la scelta giusta sia iPhone XR? Bene, ma dovete anche essere consapevoli del fatto che, laddove vi scappasse di mano e cadesse in malo modo, il costo di riparazione per l'eventuale rottura del display ammonterebbe a 221.20 euro (a meno che non abbiate provveduto ad ttivare AppleCare+; in quel caso, le spese di riparazione sarebbero di 29 euro, esattamente come per tutti gli altri melafonini in commercio). Vi ...

A Montréal la fila non è per l'iPhone : Il New York Times fa due conti, e afferma che tutto ciò darà impulso anche all'economia nazionale . Intanto, chi vuole celebrare l'evento può già facilmente comprare in rete, per pochi dollari, una ...

iPhone Xs e Xs Max vendono bene nonostante le previsioni : nonostante ci fossero delle perplessità sulle previsioni di vendita di iPhone Xs e Xs Max, soprattutto per quella parte di utenti che possedendo già iPhone X non avrebbe gradito l’upgrade, sembra che i dati reali leggi di più...

Come si fa a non rovinare la batteria dell’iPhone XS e XS Max : batteria iPhone XS e XS Max i consigli per non rovinare la batteria dello smartphone Apple e farla durare a lungo. Far durare a lungo la batteria dell' iPhone