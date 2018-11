iPhone 8 o iPhone X lento? Una possibile soluzione

Ecco perché l’iPhone costa così tanto : Gli iPhone di Apple sono gli smartphone più diffusi al Mondo dalla loro introduzione alcuni anni fa. Mentre i pro e i contro di questo dispositivo possono essere dibattuti all’infinito, il fatto che l’iPhone sia il leggi di più...

Come cambiare ID Apple su iPhone : Vi state chiedendo Come cambiare ID Apple su iPhone per sostituire quello attuale con uno nuovo ma non sapete quale procedura seguire? Abbiamo deciso di realizzare una guida per spiegarvi i passi da seguire per leggi di più...

Apple smette di contare gli iPhone venduti : Apple è una società che riesce quasi sempre a portare innovazione, in qualunque campo decida di applicarla. Ha stupito quindi, soprattutto gli analisti, sapere che l’azienda di Cupertino non avrebbe più pubblicato i risultati di leggi di più...

Come forzare il riavvio iPhone XS Max e iPhone XS : iPhone XS Max, iPhone XS e iPhone XR hanno nuovi e diversi metodi per forzare il riavvio poiché nessuno di questi modelli ha un pulsante Home.

Il primo iPhone 5G arriverà nel 2020 : (Getty Images) Mentre alcuni produttori sembrano già pronti a lanciare il loro primo smartphone 5G sul mercato (tra questi Xiaomi, il cui primo esemplare sarà una variante dell’appena annunciato Mi Mix 3), Apple sembra non avere particolare fretta di dotare i suoi iPhone delle potenzialità sbloccate dalla tecnologia cellulare di prossima generazione. Secondo alcune fonti interpellate da Fast Company ma rimaste anonime, sembra infatti che i ...

Cosa significano i nomi di iPhone : la spiegazione di Apple non aiuta : Se hai perso il sonno pensando al significato delle denominazioni adottate da Apple per il proprio iPhone, ci dispiace dirvi che avete sprecato il vostro tempo. Secondo il vicepresidente senior del marketing globale di Apple, Phil leggi di più...

Crescono ancora Mac - iPad e iPhone usati da IBM - : Sono 277.000 i dispositivi macOS e iOS distribuiti da IBM ai dipendenti in tutto il mondo. Oltre 130.000 MacBook rappresentano un quarto tra i laptop scelti dai dipendenti. IBM è uno dei più importanti clienti di Apple. Big Blue acquista sempre più non solo iPad e iPhone ma anche Mac ...

Galaxy Note 9 : 7 cose che iPhone Xs non può fare : Cosa può fare il Galaxy Note 9 che iPhone non può? Ci sono almeno sette cose che il dispositivo Samsung è in grado di fare che nemmeno iPhone Xs/Xs Max o iPhone XR possono fare. Migliora l’utilizzo del tuo phablet sudcoreano con queste sette caratteristiche un po’ nascoste. 1. ‘Beast mode’ per aumentare la velocità del Galaxy Note 9 Samsung Galaxy Note 9 è veloce grazie ad una dotazione hardware top di gamma come il ...

iPhone X e iPhone 8/8+ : prestazioni volutamente ridotte con iOS 12 - 1 : iPhone X e iPhone 8 e iPhone 8 Plus hanno ricevuto l’aggoirnamento ad iOS 12,1 e con questo anche la riduzione delle prestazioni a causa della batteria. Tim Cook, CEO Apple dalla morte di Steve Jobs, aveva assicurato che i modelli 2017 avevano aggiornamenti hardware che non necessitavano di questa riduzione e invece… iPhone X e iPhone 8/8+ e iOS 12,1 Ci risiamo, dopo appena un anno dal lancio di iPhone X e iPhone 8/8+ arriva la ...

Come trasferire tutti i dati su iPhone XS iPhone XS Max da un vecchio iPhone : trasferire tutti i dati da un iPhone Plus a un nuovo iPhone XS utilizzando iTunes la guida che ti aiuterà a non perdere neanche un dato presente sul tuo smartphone Apple.

Come aggiungere email su iPhone e iPad : L’account email presente nel vostro dispositivo iOS non è quello che utilizzate solitamente? Volete inserire un nuovo account, ma non sapete Come fare? Allora questo è l’articolo che fa decisamente per voi. Esistono due diversi leggi di più...

Le novità di Blizzcon sorridono a Mac e iPhone - : Ritorno alle origini per il mondo di Azeroth Mentre il mondo di Diablo guarda avanti, quello di Warcraft e World of Warcraft fa un salto all'indietro di diversi anni riproponendosi in versioni ...

Apple aggiunge iPhone 5 all’elenco dei prodotti “vintage e obsoleti” : Apple ha aggiornato questa settimana la sua lista di prodotti vintage e obsoleti per fare una notevole aggiunta. A partire dal 30 Ottobre, l’iPhone 5 verrà classificato come vintage negli Stati Uniti e obsoleto nel resto del mondo. Per coloro che leggi di più...

La batterie degli iPhone durano sempre meno : Le batterie non tengono il ritmo di schermi e processori. I display diventano sempre più grandi, le prestazioni degli smartphone migliorano, ma la durata di una singola ricarica cala. Una flessione ...