Inzaghi | “la classifica del Bologna in linea con le aspettative”

"Sono dispiaciuto per i miei ragazzi. Giocando così non avremmo meritato di perdere ma evidentemente dobbiamo crescere. Le prestazioni comunque ci fanno ben sperare, laè incon le aspettative, dato che a oggi saremmo salvi". Lo ha detto l'allenatore del, Filippo, all'indomani del ko in casa con l'Atalanta. "Speriamo da domenica contro il Chievo di ricominciare a far punti -ha aggiuntoai microfoni di Sky Sport-. Queste sono le partite più complicate, il Chievo ha fatto ieri un'ottima partita contro il Sassuolo non meritando di perdere. È una partita complicata come lo sono tutte in Serie A. I tre punti sarebbero fondamentali pere morale". (AdnKronos)