Inter | Spalletti | Il Barça un esempio Vediamo se possiamo giocarcela alla

Inter-Barcellona - Spalletti : 'I blaugrana rappresentano il livello massimo di difficoltà. Messi il migliore' : LIVE 13:09 5 nov Per il lavoro che sta facendo c'è la possibilità di lasciare un'impronta come Cruijff o Guardiola? Il discorso è andare a lavorare in maniera profonda e portare il messaggio ai ...

Inter - Spalletti : “Ecco cosa servirà per battere il Barcellona - ce la vogliamo giocare…” : Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa della partita contro il Barcellona di Valverde. La sfida Champions sarà difficile, ma il tecnico toscano ha intenzione di giocarsela con tutti: “Abbiamo sempre detto che possiamo giocare contro tutti e siamo ancora quelli. Gli ultimi risultati rafforzano il concetto per cui questa è davvero l’occasione […] L'articolo Inter, Spalletti: “Ecco cosa ...

Inter-Barcellona : la conferenza di Spalletti in diretta : Il tecnico dei nerazzurri interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona

De Rossi e Kondogbia per questa Inter che decolla : i due rimpianti di Spalletti : Luciano Spalletti è il centro del mondo Inter, oggi più che mai . Ha riportato la Champions League, inventato Brozovic regista, dato continuità e mentalità a questo gruppo, adesso è in vena di rigenerare giocatori: Joao Mario prima, ...

I numeri dell'Inter : miglior difesa d'Europa e Spalletti si fida di tutti : Sei gol subiti in campionato, come l'Atletico Madrid,, tre gol italiani, non accadeva dal 2012, e 20 giocatori partiti titolari quest'anno

Inter - Spalletti : 'Atteggiamento giusto. Che soddisfazione vedere quei 70mila...' : Manita Inter, Genoa travolto Inter-Genoa 5-0, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Inter Per approfondire

Inter - Spalletti sorride : “ci meritiamo questi applausi nerazzurri” : L’Inter sembra aver trovato la quadra, anche oggi la squadra di Spalletti ha vinto dominando il Genoa con un netto 5-0 “Riconfermare il nostro stato di forma è l’aspetto più importante perché dopo ogni vittoria è come ripartire da zero. Siamo entrati bene in partita, tenendo un atteggiamento corretto come squadra. E siamo stati premiati dal risultato“. Così Luciano Spalletti commenta la bella vittoria ...

Inter - Spalletti : "Siamo un blocco unico - bravo Gagliardini - bravi tutti" : L'Inter vince e convince, alimentando l'incredibile entusiasmo di una San Siro nerazzurra che ribolle e si gode il crescendo di una squadra che sogna sempre più in grande. Luciano Spalletti si gode il ...

Juve e Napoli - attente a quest’Inter! Truppa Spalletti sontuosa contro un Genoa svogliato : l’effetto Juric è disastroso : Luciano Spalletti sarà senz’altro soddisfatto della sua Inter ancora una volta vittoriosa di fronte ad un pubblico numerosissimo, pessimo invece il Genoa di Juric L’Inter di Luciano Spalletti continua nel suo percorso di crescita, anche oggi una gara convincente. Massacrato con un netto 5-0 un Genoa assolutamente inesistente sotto tutti i punti di vista in questo pomeriggio a San Siro. La squadra di Juric è parsa essere ...

Spalletti avverte l'Inter : "Allarme rosso - troppi complimenti..." : Banale, quasi scontato eppure fondamentale: guai a sottovalutare la partita di oggi con il Genoa. Perché per l'Inter sarebbe un peccato mortale, significherebbe gettare via tutto quanto di buono fatto in questa prima parte di campionato con l'aggancio al Napoli al secondo posto e il ruolo di anti-Juve che ancora balla. "Scatta l'allarme rosso per i troppi complimenti avverte Spalletti - anche se i ragazzi hanno fatto vedere che hanno imparato le ...

Inter-Genoa - Spalletti : “Voglio massima concentrazione”. I convocati : “Inter-Genoa presenta difficoltà come tutte le gare: di insidie se ne trovano in ogni angolo nel nostro campionato. Di più ci sono le ultime prestazioni del Grifone come col Milan. Ogni volta che scendiamo in campo non dobbiamo dire che siamo forti ma dimostrarlo agli avversari. Qualcosa di diverso rispetto all’ultima partita ci sarà”. Continuare […] L'articolo Inter-Genoa, Spalletti: “Voglio massima ...