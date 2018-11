Inter col morale alle stelle | Zhang crede nell’impresa | “siamo pronti per affrontare il

Inter col morale è alle stelle - Zhang crede nell’impresa : “siamo pronti per affrontare il Barcellona!” : Steven Zhang è conscio delle difficoltà che la gara contro il Barcellona presenta, ma quest’Inter può sorprendere ancora L’Inter vola sulle ali dell’entusiasmo ed il patron Steven Zhang punta con decisione a battere il Barcellona. Gli spagnoli sono i prossimi avversari nel girone di Champions League e, dopo la sconfitta al Camp Nou, sbarcheranno domani a San Siro in un ambiente che sarà di certo caldissimo. La gara sarà ...

Leonardi - FdI - : 'Dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulla caccia occorre Intervenire per tutelare il lavoro agricolo' : ... che saranno pertanto ancor più terra di conquista dei cinghiali, liberi di scorazzare senza alcun ostacolo, con prevedibile aumento di danni a carico del mondo agricolo. 'Il Consiglio di Stato - ...

Intervento urgente per Eva Henger : ha sentito un bozzetto sul seno. Colpa delle protesi dell'operazione : ROMA - «Quando ero all?Isola dei Famosi mi sono accorta di avere un bozzetto sul seno, ho pensato subito a una cosa brutta. Poi mi hanno detto che era un problema di...

De Rossi e Kondogbia per questa Inter che decolla : i due rimpianti di Spalletti : Luciano Spalletti è il centro del mondo Inter, oggi più che mai . Ha riportato la Champions League, inventato Brozovic regista, dato continuità e mentalità a questo gruppo, adesso è in vena di rigenerare giocatori: Joao Mario prima, ...

Wanda Nara si fa notare a San Siro : l’Inter stravince e la moglie di Icardi sfoggia un look colorato [GALLERY] : Wanda Nara a San Siro per la partita tra Inter e Genoa si fa notare per il suo outfit colorato: ecco il look scelto dalla moglie di Icardi per il match di Serie A Wanda Nara non adora passare inosservata. Dopo i completini nerazzurri indossati per recarsi a San Siro (VEDI QUI), la moglie di Icardi ha deciso di indossare un più colorato look allo stadio in cui ha abbinato una borsa fucsia ad un maglione rosso. La bellissima dolce metà di ...

Andrea Bertolini : 'La 24 ore di Le Mans mette alla prova la mente - quella di Spa i muscoli' [InterVISTA] : 'Mi piace molto svolgere differenti Mansioni all'interno del mondo Ferrari. Settimana scorsa ho raggiunto il collaudo numero 453 e scherzando ho detto ai ragazzi che arrivati a quota 500 organiziamo ...

Fabrizio Corona litiga col paparazzo e Interviene la polizia : Fabrizio Corona non smette di far parlare di sé: questa volta a fare notizia è la lite con un paparazzo, in strada a Milano. Il settimanale Novella 2000, infatti, ha immortalato Corona mentre affrontava a muso duro un fotografo in una zona alla moda del capoluogo lombardo.Infastidito dalla presenza dell'uomo, Fabrizio Corona si è voltato per affrontarlo, avvicinandosi fino a trovarsi a pochi centimetri dal suo viso. Il ...

Inter-Genoa - diretta live : nerazzurri pericolosi sull’asse Joao Mario-Perisic : 8′ – Fair play di Kouamè: l’arbitro concede corner al Genoa, ma l’ivoriano ammette di aver toccato il pallone per ultimo. 4′ – Perisic! Lancio di Brozovic per Joao Mario: il portoghese protegge la sfera ed effettua una sponda per il 44 nerazzurro, che calcia con l’esterno destro senza trovare la porta. 1′ – Squadre in campo. Calcio d’inizio affidato al Genoa. FORMAZIONI UFFICIALI ...

Genoa - Juric “riprova” a sbancare San Siro : dopo la delusione col Milan darà battaglia all’Inter : Genoa, Ivan Juric si ripresenterà a San Siro con la sua squadra, pronto a mettere il bastone tra le ruote alla rodata Inter di Spalletti “L’Inter ha fatto grandi passi in avanti come gioco, con il tempo Spalletti ha messo dentro giocatori forti che hanno fatto un salto di qualità. Contro la Lazio mi hanno impressionato per la padronanza del campo, sono una squadra veramente forte“. Sono le parole di elogio per i prossimi ...

Inter - ancora possibile il ritorno di Rafinha : a gennaio la trattativa potrebbe decollare : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata dell'Inter dello scorso anno che ha riportato i nerazzurri in Champions League dopo quasi sette anni è il fantasista brasiliano Rafinha Alcantara. Il giocatore era in prestito dal Barcellona con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, ma la societa' meneghina non ha potuto esercitarlo a causa dei paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. A ribadirlo è stato anche ...

Tezenis – Emma Marrone sexy testimonial per la collezione Fall/WInter 2018-19 [GALLERY] : Prosegue il link tra Tezenis e il mondo musicale. Da sempre dalla parte del talento, Tezenis riconferma la cantante Emma Marrone come testimonial del brand per la stagione Fall/Winter 2018-19 Emma e Tezenis si ritrovano oggi fianco a fianco e rinsaldano il loro legame che li vede connessi dal 2012, quando Emma diventò il volto del brand e ancora prima in occasione di Amici, in cui Emma era agli esordi della sua carriera e Tezenis lo ...

Tripodi : Coletti perde altra occasione per tacere - Zingaretti Intervenga : Roma – “Il sindaco di Latina Damiano Coletta perde un’altra occasione per tacere e, stavolta, punta l’indice sulla Roma-Latina, preferendo solo la messa in sicurezza della Pontina che comunque rientra nella manutenzione ordinaria e va assicurata nonostante le inadempienze della Regione Lazio, rappresentata proprio dal suo nuovo mentore Nicola Zingaretti”. “Forse Coletta, il solito bastian contrario, dimentica ...

Inter - Spalletti 'Col Genoa gara insidiosa - cambierò qualcosa' : MILANO - Attenzione. È questo che chiede il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Genoa a San Siro. Il motivo è quello ribadito più volte anche ...