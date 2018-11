Inter | ci sarebbe il sì di De Paul | il club nerazzurro prepara l' offerta

Inter - Marotta sempre più vicino : ci sarebbe l'accordo : Giornata storica quella di ieri per l'Inter, che ha visto la nomina del nuovo presidente, Steven Zhang, il più giovane della storia nerazzurra. Si tratta solo dell'inizio, visto che presto Suning acquistera' anche il pacchetto azionario di Erick Thohir, tra l'altro presidente uscente della societa'. Ma anche a livello di dirigenza potrebbero esserci presto nuovi cambiamento, visto che sono sempre più frequenti i contatti tra il figlio del patron ...

Inter - sarebbe quasi fatta per l'arrivo di Beppe Marotta (RUMORS) : Secondo la stampa sportiva nazionale italiana ormai non ci sono quasi più dubbi: Beppe Marotta, ex dirigente e amministratore delegato della Juventus, molto presto potrebbe diventare un membro dell'Inter. Infatti, proprio giovedì prossimo, secondo quanto riportato da Sport Mediaset e dal Corriere dello Sport, l'ex amministratore bianconero uscirà dal Cda torinese, per poi stracciare il contratto che lo lega ancora, per pochi giorni, ai ...

Lorella Cuccarini a DM : «Ne L’Isola di Pietro Interpreto un personaggio impegnativo. Un varietà Mediaset con Morandi? Sarebbe bello» : Lorella Cuccarini Il suo ritorno al varietà, per ora, è solo fanta tv. “Magari!” chiosa lei, allargando un sorriso. Quello alla fiction, invece, è cosa certa. Lorella Cuccarini è tornata davanti alla macchina da presa: tra i nuovi protagonisti de L’Isola di Pietro 2 ci sarà anche lei. Dopo essersi dedicata al teatro, a 53 anni, la showgirl si è lanciata nel progetto in onda in prime time su Canale5 a partire da domenica 21 ottobre, ...

Barcellona - caso Malcom : si sarebbe offerto all'Inter - ma c'è il 'no' secco : Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al trasferimento al Barcellona dell'attaccante brasiliano, Malcom Filipe de Oliveira, arrivato dal Bordeaux per quarantuno milioni di euro più bonus. Il giocatore, prima di trasferirsi in Spagna, era stato accostato all'Inter, che ha poi deciso di puntare su Matteo Politano, e alla Roma, che sembrava aver chiuso l'affare tanto da ufficializzarlo sul proprio ...

Inter - Moratti : 'Icardi insieme a Lautaro'; 'Marotta? Sarebbe una scelta intelligente' : L'Inter del Triplete si ritrova insieme al Festival dello Sport di Trento che ieri sera ha ricordato la storica impresa nerazzurra del 2010. Sul palco, ad esaltare i tifosi e rievocare una pagina finora unica nella storia del calcio italiano in cui un club è riuscito in una sola stagione a mettere le mani sullo scudetto, la coppa nazionale e la Champions League, c'erano due protagonisti di quella squadra come Javier Zanetti e Diego Milito. A ...

Inter - Moratti : 'Icardi può decidere il derby - Marotta? Male non sarebbe' : Sono passati otto anni, ma a Trento sembrava di essere tornati indietro nel tempo. A quel famoso 2010, indimenticabile per tutti i tifosi dell'Inter. Già, perché al Festival dello Sport che si sta svolgendo proprio lì, c'erano quasi tutti gli eroi di quel triplete leggendario. Erano presenti in sette, da Julio Cesar a Materazzi, passando per Zanetti, Milito, l'allora ds Marco ...

Collisione al largo della Corsica - WWF : cosa sarebbe successo se fosse avvenuta all’Interno dello Stretto di Bonifacio? : Lo scontro tra navi tra Genova e Bastia avvenuto all’interno del perimetro del Santuario Pelagos “richiama l’attenzione sulla sicurezza nella navigazione ed in particolare sulle conseguenze che possono produrre eventuali incidenti”: lo spiega WWF Italia in una nota. “Nell’attesa che venga fatta piena chiarezza sulla Collisione tra la motonave tunisina Ulisse e la portacontainer Cls Virginia che, per fortuna non ha provocato ...

Inter - nuovo assalto a Modric : sarebbe pronta l'offerta per gennaio : Uno dei tormentoni di mercato dell'ultima estate è stato sicuramente quello riguardante il possibile passaggio all'Inter di Luka Modric. Inizialmente sembrava solo una suggestione o poco più, ma in to le parti Interessate hanno fatto tutto fuorché smentire la trattativa. L'Inter voleva Modric e Modric voleva i nerazzurri, ma di mezzo c'era il Real Madrid e il club spagnolo non ha voluto saperne di lasciare andare il miglior centrocampista del ...

Inter - ci sarebbe il si di Suning per Marotta : contratto da 3 milioni a stagione (RUMORS) : Questa sera l'Inter sarà impegnata nella delicata sfida di Champions League al Philips Stadion contro il Psv Eindhoven, valida per la seconda giornata del gruppo B. I nerazzurri sono chiamati a portare a casa i tre punti per non vanificare il successo arrivato nella prima giornata contro il Tottenham e continuare a sognare la qualificazione agli ottavi di finale. La società nerazzurra, però, guarda anche al futuro e, in vista del prossimo ...

Inter - Modric sarebbe pronto a chiedere nuovamente la cessione al Real Madrid : Uno dei veri tormentoni di mercato di questa estate è stato quello relativo al possibile passaggio all'Inter di Luka Modric. Un tormentone che, a quanto pare, sembra destinato a continuare anche in questi mesi visto che la volonta' del centrocampista croato non sembra essere mutata. Il giocatore, infatti, vuole lasciare il Real Madrid e provare una nuova esperienza, e ha individuato [VIDEO] nei nerazzurri la soluzione migliore per il proseguo ...

Inter - Steven Zhang potrebbe essere il nuovo presidente : sarebbe un record : Steven Zhang, figlio di Zhang Jindong, è il candidato numero uno a sostituire Erick Thohir, sempre più lontano da Milano e dall’Inter. Il 27enne ormai ha libertà di firma su calciomercato, stadio e sponsorizzazioni, ma non dispone della nomina ufficiale che lo confermerebbe a capo della società nerazzurra. Steven Zhang diventerebbe il più giovane presidente di un club calcistico europeo e inoltre l’età media dei presidenti della ...

