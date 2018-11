Insigne | scenata di gelosia per la sua Genny | tutta ' colpa' delle Iene

Napoli - Insigne vittima delle Iene : scenata di gelosia per la sua Genny : Sempre protagonista. Non sempre in campo. O meglio non solo. Lorenzo Insigne è uno che di questi tempi finisce spesso sotto i riflettori. Per una volta, però, non si è trattato di quelli di uno stadio. Sull'attaccante napoletano, infatti, sono stati puntati quelli delle telecamere de Le Iene. La trasmissione in onda su Italia 1 ha deciso di architettare uno scherzo ai danni di Lorenzo e il numero 24 del Napoli ha risposto alla grande. Complici ...