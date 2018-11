Inquinamento atmosferico e autismo | nuove conferme | l’esposizione nei primi anni di vita

meteoweb.eu

(Di lunedì 5 novembre 2018) L’dell’aria è una grande preoccupazione pubblica e si stima che causi fino a 4,2 milioni di morti nel mondo ogni anno. Gli agenti inquinanti contribuiscono ad alto un carico di morbilità e di morti premature in Paesi come Cina e India, soprattutto nelle aree più densamente popolate. Anche in Australia, dove le concentrazioni sono tipicamente inferiori, l’dei combustibili fossili e dei processi industriali provoca circa 3.000 morti premature all’anno. Uno studio, condotto dai ricercatori della Monash University e pubblicato sulla rivista Environment International, è stato il primo ad esaminare gli effetti dela lungo termine all’durante idiin un Paese sviluppato. Condotto su 124 bambini colpiti dae 1240 bambini sani come gruppo di controllo, tutti di di età 0-3, lo studio ha ...