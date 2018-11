Inghilterra | calciatore infortunato chiede aiuto al fisioterapista ma sbaglia numero Lo

sport.sky

: RT @DiMarzio: La divertente storia di #TomPreston giocatore del #Lancaster beffato dal suo compagno di squadra ?? - martinamerati : RT @DiMarzio: La divertente storia di #TomPreston giocatore del #Lancaster beffato dal suo compagno di squadra ?? - memethegoat : RT @DiMarzio: La divertente storia di #TomPreston giocatore del #Lancaster beffato dal suo compagno di squadra ?? - DiMarzio : La divertente storia di #TomPreston giocatore del #Lancaster beffato dal suo compagno di squadra ?? -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Con la salute non si scherza, specie se sei un, e giovane, e vuoi provare a sfondare nel mondo del football. Per questo occorre sempre essere a posto fisicamente per poi scendere in campo e dimostrare il tuo valore. E' proprio quello che ha pensato Tom Preston, giovane giocatore del ...