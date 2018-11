Infortunio sul lavoro Cagli | operaio cade da 8 metri di altezza È gravissimo

Milan - Infortunio Higuain : le ultimissime sulle condizioni dell’attaccante argentino : La contusione al fianco subita nel match contro l’Udinese dovrebbe essere smaltita dall’attaccante argentina in tempo per il match contro la Juventus-- Il Milan resta in ansia per le condizioni di Gonzalo Higuain, uscito nel corso del primo tempo del match con l’Udinese per una contusione al fianco. Dopo le manovre del chiropratico rossonero messe in atto già nella serata di ieri, l’attaccante argentino si sottoporrà domani ad altri ...

MotoGp – Pirro - i test sulla Gp19 e l’Infortunio di Lorenzo : “ecco cosa posso dire sulla nuova moto” : Michele Pirro a Sepang pronto per aiutare la Ducati e prendere il posto di Lorenzo qualora il maiorchino non riuscisse a gareggiare al Gp della Malesia: le sensazioni del pilota italiano Tutto pronto a Sepang per il Gp della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp e ultimo round del trittico asiatico. In terra malese è tornato Jorge Lorenzo, dichiarato oggi fit dai medici del paddock, reduce da un intervento al polso ...

NBA – Kevin Love fa luce sul suo Infortunio : “sono scoraggiato - vorrei tornare in campo ma” : Kevin Love commenta il suo infortunio e sembra allontanare l’ipotesi di una possibile operazione: il cestista dei Cavs, nonostante un po’ di malumore, confida nel recupero senza intervento chirurgico In casa Cleveland Cavaliers, la prima stagione dell’era post LeBron James è iniziata nel peggiore dei modi. Pria una striscia di 6 sconfitte in altrettante partite (interrotta solo questa notte) che è costata cara a coach ...

Milan-Sampdoria - Infortunio Caldara : le ultime sulle condizioni del giocatore rossonero : Uscito nel finale per un problema alla caviglia, il difensore rossonero ha riportato una distorsione che verrà valutata meglio domani Sembra più lieve del previsto l’infortunio occorso a Davide Calabria nel corso della partita tra Milan e Sampdoria, giocata nel pomeriggio di oggi a San Siro. Uscito nel finale dopo essersi accasciato sul terreno di gioco, l’esterno difensivo rossonero si è sottoposto ai primi controlli che hanno ...

Infortunio Boateng - le ultime sul calciatore del Sassuolo : Infortunio Boateng – Buone notizie a metà per il Sassuolo di De Zerbi: il problema fisico che ha tormentato Boateng di recente, infatti, sembra essere stato risolto, ma il calciatore ghanese non è ancora pronto per scendere in campo dall’inizio. Dopo essere rimasto fuori dalla lista dei convocati per l’impegno del “Ferraris” contro la Sampdoria, Boateng è tornato ad allenarsi in gruppo solo ieri, nonostante le ...

Infortunio Insigne - le ultime sulle condizioni dell’attaccante del Napoli : Infortunio Insigne, il centravanti del Napoli è stato costretto a chiedere il cambio a seguito di un colpo subito contro il PSG Lorenzo Insigne è stato costretto ad interrompere anzitempo la bella gara che stava giocando sul campo del PSG con il suo Napoli a causa di un Infortunio. Dopo aver portato in vantaggio i suoi, il calciatore partenopeo ha chiesto il cambio dopo aver subito un duro colpo, al 55 minuto di gioco la sua gara era già ...

Infortunio Mandzukic - le ultime sulle condizioni del croato : ci sarà contro l’Empoli? : Infortunio Mandzukic – L’attaccante croato della Juventus è alle prese con una distorsione alla caviglia che lo ha costretto a non partire per la squadra alla volta di Manchester, dove stasera i bianconeri scenderanno in campo nella gara di Champions League. Sebbene Allegri abbia rivelato in conferenza che Mandzukic non avrebbe giocato all’Old Trafford, la defezione del centravanti priva i bianconeri di fisicità e corsa: ...

Infortunio Nainggolan - le ultime sulle condizioni del centrocampista nerazzurro : Il derby vinto all’ultimo respiro ha alimentato l’entusiasmo in casa Inter, ma tra i nerazzurri c’è apprensione per le condizioni di Radja Nainggolan, uscito ieri per Infortunio. Oggi si sono svolti gli accertamenti; ecco il comunicato della società: “Dopo il match tra Inter e Milan, Radja Nainggolan – uscito per Infortunio al 30' del primo tempo – si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo - importante comunicazione in casa Ducati sul futuro di Jorge : Jorge Lorenzo torna a casa: il maiorchino della Ducati salterà il Gp dell’Australia, oggi la comunicazione del team di Borgo Panigale L’Infortunio di Jorge Lorenzo ha lasciato tanto amaro in bocca in casa Ducati: il maiorchino è stato costretto a dichiarare forfait, dopo il volo di Buriram, sia al Gp della Thailandia che a quello del Giappone, che sta per iniziare sul circuito di Motegi. Il Ducatista è rimasto in terra ...