Infortunio Cancelo | Douglas Costa e Matuidi | quanti guai in casa Juventus

(Di lunedì 5 novembre 2018)– Un punto per la qualificazione, tre per il primo posto matematico nel Gruppo H: lacontro il Manchester United ha la possibilità di strappare il biglietto per gli ottavi di Champions con due turni di anticipo e di farlo addirittura da leader del girone. L’occasione è ghiotta e i bianconeri lavorano sodo per sfruttarla: questa mattina la squadra ha lavorato sulla tattica da replicare mercoledì contro i Red Devils. Durante la seduta odierna, che ha visto Chiellini e Mandzukic allenarsi con il gruppo,ha affrontato un lavoro personalizzato, finalizzato al recupero dalla contusione all’anca. Allenamento differenziato pera causa di un affaticamento muscolare ai flessori coscia sinistra. Solo trattamenti per, che accusa un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. ...