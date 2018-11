Incentivi rottamazione auto novembre | Ford Fiesta | Toyota Aygo e Renault Clio in offerta

Smog - Costa : Toninelli prepara Incentivi per rottamazione diesel : Dentro il governo 'c'è un buon accordo per fare qualche cosa' per gli incentivi destinati alla rottamazione dei diesel 'Euro 3'. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, dopo le polemiche ...

Smog - Costa : Toninelli prepara Incentivi per rottamazione diesel : Dentro il governo "c'è un buon accordo per fare qualche cosa" per gli incentivi destinati alla rottamazione dei diesel "Euro 3". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, dopo le polemiche per il blocco alla circolazione nei centri urbani adottato in Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna a causa dei livelli di Smog. "Questa dell'incentivazione o delle sostituzione non dipende ...

Incentivi rottamazione auto ottobre : Fiat Panda e Ford Fiesta in promo : Fiat e Ford hanno rinnovato le offerte sugli Incentivi rottamazione auto per il mese di ottobre, mettendo in vetrina i modelli Panda, Fiesta e non solo. Le nuove promozioni saranno valide fino al prossimo 31 ottobre. La casa costruttrice di Torino rilancia il finanziamento Meno1500 sulla maggior parte dei modelli posizionati in primo piano nella home page del sito ufficiale. Sempre per quanto riguarda i finanziamenti a cui gli utenti possono ...

Incentivi rottamazione 2018 per l’acquisto di una auto nuova : Gli Incentivi per l’acquisto di auto ad alimentazione ibrida ed elettrica restano la linea guida dell’ultimo trimestre 2018 e restano alla base del prossimo 2019. Si tratta di una serie di misure a livello statale e regionale che favoriscono la rottamazione dei veicoli più vecchi e inquinanti per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’accordo sul clima di Parigi, ovvero ridurre i gas a effetto serra e porre un freno all’aumento ...

Incentivi rottamazione auto settembre : Fiat Panda - Alfa Romeo Giulia e Opel Corsa in promo : Da pochi giorni sono stati ufficializzati gli Incentivi rottamazione auto per settembre delle case automobilistiche Fiat, Alfa Romeo e Opel. Le offerte delle tre aziende sono arrivate in leggero ritardo rispetto alla concorrenza, come testimoniano le promozioni di Ford, Toyota e Renault [VIDEO]. In casa FCA debutta il finanziamento Meno 1500, mentre lo storico marchio milanese lancia gli Alfa Days. In Germania, invece, confermano Scelta Opel ...