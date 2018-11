Incentivi auto elettrica | ok del ministro Costa Ambiente | ' Possibili per sostituire le

In arrivo Incentivi per la rottamazione di auto Euro 3? : Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha aperto a incentivi per la rottamazione di auto Euro 3 e classi inferiori: 'Per fare questo - ha dichiarato in un'intervista al mensile l'automobile - abbiamo ...

Incentivi auto - arriva il si del Ministro Costa : “Possibili per Euro 3 ed elettriche” : Il suo predecessore Gian Luca Galletti, incaricato dal governo Renzi e riconfermato da quello Gentiloni, aveva parlato di Incentivi alla rottamazione come “ipotesi”, mai in termini più concreti e che facessero davvero ben sperare. Tanto che alla fine, nella legge di bilancio del 2018 non ve n’è traccia e, laddove si attuano, è tutto a discrezione di regioni e province autonome. Ora, in un’intervista rilasciata al mensile ...

Incentivi rottamazione auto novembre : Ford Fiesta - Toyota Aygo e Renault Clio in offerta : Gli Incentivi rottamazione auto delle case automobilistiche Ford, Toyota e Renault sono stati rinnovati fino al 30 novembre. In attesa che l'azienda italiana Fiat [VIDEO] ufficializzi le sue offerte valide fino alla fine del mese, trovano spazio i modelli Ford Fiesta, Toyota Aygo e Renault Clio. Tutte e tre le tipologie di vetture rientrano nel segmento più economico del mercato automobilistico, con i prezzi che si aggirano intorno ai 10 mila ...

Ministro Costa : 'Sì ad Incentivi per l'auto elettrica e per sostituire le vetture Euro 3' : ROMA - In un'intervista al mensile l'automobile in edicola, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa ha aperto a incentivi per la rottamazione...

Incentivi carburanti in Fvg anche nel 2019 - comprese le auto da Euro 0 a Euro 4 - : ' Gli Incentivi regionali per l'acquisto dei carburanti saranno confermati anche nel 2019 . Nelle prossime settimane verrà effettuato uno studio al fine di sedersi al tavolo con le compagnie ...

Incentivi rottamazione auto ottobre : Fiat Panda e Ford Fiesta in promo : Fiat e Ford hanno rinnovato le offerte sugli Incentivi rottamazione auto per il mese di ottobre, mettendo in vetrina i modelli Panda, Fiesta e non solo. Le nuove promozioni saranno valide fino al prossimo 31 ottobre. La casa costruttrice di Torino rilancia il finanziamento Meno1500 sulla maggior parte dei modelli posizionati in primo piano nella home page del sito ufficiale. Sempre per quanto riguarda i finanziamenti a cui gli utenti possono ...

Incentivi rottamazione 2018 per l’acquisto di una auto nuova : Gli Incentivi per l’acquisto di auto ad alimentazione ibrida ed elettrica restano la linea guida dell’ultimo trimestre 2018 e restano alla base del prossimo 2019. Si tratta di una serie di misure a livello statale e regionale che favoriscono la rottamazione dei veicoli più vecchi e inquinanti per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’accordo sul clima di Parigi, ovvero ridurre i gas a effetto serra e porre un freno all’aumento ...

Emissioni auto - proposta Legambiente al governo su fisco e Incentivi : “Meno smog tassando chi inquina di più” : Più inquini più paghi. La benzina meno cara del gasolio, voucher di mobilità sostenibile di mille euro a chi rottama la vecchia auto, incentivi sino a 6mila euro per chi ne acquista una elettrica. Nel giorno in cui scatta in diverse città italiane di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna il blocco della circolazione dei mezzi più inquinanti (norme dettate dall’Accordo di Bacino Padano), Legambiente lancia una sfida al governo ...

Incentivi rottamazione auto settembre : Fiat Panda - Alfa Romeo Giulia e Opel Corsa in promo : Da pochi giorni sono stati ufficializzati gli Incentivi rottamazione auto per settembre delle case automobilistiche Fiat, Alfa Romeo e Opel. Le offerte delle tre aziende sono arrivate in leggero ritardo rispetto alla concorrenza, come testimoniano le promozioni di Ford, Toyota e Renault [VIDEO]. In casa FCA debutta il finanziamento Meno 1500, mentre lo storico marchio milanese lancia gli Alfa Days. In Germania, invece, confermano Scelta Opel ...