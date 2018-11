Incendio doloso danneggia l' Ufficio delle Dogane di Gela

SG : l'Incendio di Oberriet è doloso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Milano : brucia deposito di rifiuti - forse l’ennesimo Incendio doloso : La colonna di fumo alta diversi chilometri è visibile da mezza città. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per provare a spegnere le fiamme. Un’impresa difficile e pericolosa, perché nel capannone di via Chiasserini, nel quartiere Bovisasca, alla periferia nord di Milano, ci sono migliaia di tonnellate di rifiuti. Il dubbio è che si tratti dell...

Incendio vicino all’oasi Wwf in Salento : forse è doloso : Un vasto Incendio, alimentato dal vento, si è sviluppato a Vernole, nei pressi dell’oasi Wwf delle Cesine, provocando danni alla vegetazione. Il rogo ha lambito anche la litoranea, ha toccato la pineta del parco Mana’ e un lido balneare. Il fuoco si è poi diretto, a causa del vento, verso le campagne di Acquarica di Lecce, dove ci sono residence e abitazioni. Sull’area lavorano Vigili del fuoco e Canadair. Per l’assessore ...

RHO - BRUCIA GATTILE - MORTI PIU' DI 100 MICI/ Ultime notizie - non è stato un Incendio doloso : Rho, BRUCIA GATTILE: MORTI più di 100 MICI. Ultime notizie, strage nella notte: forse un cortocircuito la causa delle fiamme che ha portato alla successiva devastazione(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:17:00 GMT)

Incendio Monte Serra - Procura Pisa segue pista Incendio doloso : Firenze, 25 set., askanews, - Le impressionanti immagini del rogo sul Monte Serra, presso Pira. La Procura della città ha aperto un'inchiesta e lavora all'ipotesi di reato di incendio doloso sulla ...

Incendio pisano - procura : "Rogo doloso" : 15.38 "Abbiamo ritenuto di aprire un fascicolo che configuri l'ipotesi di reato di Incendio doloso sulla base di alcuni indizi che ora dovranno essere confermati eventualmente dal lavoro investigativo: primo fra tutti il fatto che le fiamme si siano sviluppate di notte e in una serata sostanzialmente molto fresca". Così il procuratore di Pisa Alessandro Crini sull'Incendio che sta devastando il monte Serra. Le indagini sono dirette dal ...

Vasto Incendio nel Pisano : centinaia di sfollati - si indaga per rogo doloso : "Abbiamo ritenuto di aprire un fascicolo che configuri l' ipotesi di reato di incendio doloso sulla base di alcuni indizi che ora dovranno essere confermati eventualmente dal lavoro investigativo: ...

Incendio nel Pisano - brucia il Monte Serra : si indaga per rogo doloso | : Ad alimentare le fiamme il forte vento che soffia sulla zona. Sono 700 gli sfollati, 600 gli ettari in fiamme. Scuole chiuse in 5 frazioni del Comune di Calci. Il governatore Rossi dichiara lo stato d'...

Pisa - rogo Monte Serra : la procura indaga per Incendio doloso : “Abbiamo ritenuto di aprire un fascicolo che configuri l’ipotesi di reato di incendio doloso sulla base di alcuni indizi che ora dovranno essere confermati eventualmente dal lavoro investigativo: primo fra tutti il fatto che le fiamme si siano sviluppate di notte e in una serata sostanzialmente molto fresca“: lo ha dichiarato il procuratore di Pisa in merito all’incendio divampato nella tarda serata di ieri sul Monte ...

Incendio Pisa - 700 sfollati tra Calci e Vicopisano/ Ultime notizie Monte Serra : rogo doloso - frazioni evacuate : Incendio Pisa, fiamme sul Monte Serra: sfollati. Ultime notizie, 700 persone evacuate tra Calci e VicoPisano. Il forte vento complica i lavori dei vigili del fuoco, bruciati già 600 ettari.Cresce ancora il numero degli sfollati nel Pisano a causa dell'Incendio divampato ieri sera che sta mettendo a dura prova i vigili del fuoco impegnati da ore nel tentativo di sedare le fiamme. Come riportato dall'Ansa, sono adesso 700 le persone costrette ad ...

Incendio doloso nel Pisano - 500 persone evacuate nella notte : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Vasto Incendio doloso nel Pisano 500 evacuati - a rischio i pompieri : Da ieri sera squadre dei vigili del fuoco del comando di Pisa stanno intervenendo sul Monte Serra, per un Vasto incendio di bosco di origine quasi certamente dolosa. Oltre 500 persone hanno dovuto abbandonare la loro casa Segui su affaritaliani.it

Vasto Incendio doloso nel Pisano 500 evaquati - a rischio i pompieri : Da ieri sera squadre dei vigili del fuoco del comando di Pisa stanno intervenendo sul Monte Serra, per un Vasto incendio di bosco di origine quasi certamente dolosa. Oltre 500 persone hanno dovuto abbandonare la loro casa Segui su affaritaliani.it

Vasto Incendio doloso nel Pisano 500 evaquati - a richio i pompieri : Da ieri sera squadre dei vigili del fuoco del comando di Pisa stanno intervenendo sul Monte Serra, per un Vasto incendio di bosco di origine quasi certamente dolosa. Oltre 500 persone hanno dovuto abbandonare la loro casa Segui su affaritaliani.it