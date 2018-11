In veste di viola il OnePlus 6T | foto | prezzo e disponibilità del modello Thunder Purple

optimaitalia

: In veste di viola il #OnePlus6T: foto, prezzo e disponibilità del modello Thunder Purple - OptiMagazine : In veste di viola il #OnePlus6T: foto, prezzo e disponibilità del modello Thunder Purple - MitsukinoKaze : RT @mizuazu90: Il suo vestito mi ha fatto dannare con la forza di mille soli ma ehi, è gnocca e veste in viola quindi la amo?? - mizuazu90 : Il suo vestito mi ha fatto dannare con la forza di mille soli ma ehi, è gnocca e veste in viola quindi la amo?? -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Si fa avanti anche il6T in colorazione '', quella di cui si era tanto parlato fino a poco prima della presentazione, e che ci si aspettava potesse arrivare in un secondo momento. A margine dell'evento del 29 ottobre, infatti, le uniche due varianti cromatiche presentate al pubblico non avevano scatenato particolare calore: Midnight Black e Mirror Black, due sfumature di nero sicuramente molto eleganti, ma che si sperava potessero essere affiancate da una colorazione inedita.L'indizio più concreto circa l'esistenza della nuanceera arrivata dalla divisione tedesca di Amazon, dove il dispositivo aveva fatto la propria apparizione fino a qualche istante prima dell'inizio della conferenza, per poi essere rimosso prima che la stessa si concludesse. Ilper il6T(almeno quello proposto da Amazon Germania) si attestava ...