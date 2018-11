In Veneto stagione di sci non a rischio

Maltempo Veneto : prima acqua alta della stagione a Venezia - allagamento del 5% della città : A Venezia oggi prima acqua alta della stagione : intorno alle 12:30 si è sfiorato il metro, con l’ allagamento del 5% circa della città . Disagi limitati in piazza San Marco. Secondo il Centro previsioni maree del Comune oggi la marea resterà sostenuta (codice giallo), ma da domani dovrebbe evolvere a molto sostenuta (codice arancio), con l’intensificazione dei venti di scirocco. L’ultimo Bollettino della Marea prevede un picco di ...

'Tante storie da vivere' per la nuova stagione dello Stabile Veneto : Venezia, 1 ott. (AdnKronos) - 'Tante storie da vivere' è il titolo ideato dal Teatro Stabile del Veneto per la stagione 2018/2019 del Teatro Goldoni di Venezia e del Teatro Verdi di Padova. Espressione di un programma in cui si intrecciano le diverse arti della scena con oltre 140 serate e 70 titoli