In tre violano il divieto di ritorno a Orvieto | denunciati dalla Polizia di Stato

Ventimiglia - frontiera senza Shengen da tre anni. La denuncia : “Procedure violano diritti sono un costo per l’Italia” : Da oltre tre anni il governo francese ha deciso di ristabilire i controlli sulla frontiera interna con l’Italia, una decisione che viola i termini previsti dal Regolamento di Schengen: “È possibile sospendere il trattato per sei mesi, in casi eccezionali, e rinnovare i controlli fino a un massimo di tre anni – spiega Emilie Pesselier, responsabile del monitoraggio delle violazioni dei diritti alla frontiera franco-italiana per conto ...