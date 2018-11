In 40 anni abbiamo causato una perdita di vertebrati simile a quelle delle estinzioni di

4 novembre - dopo cento anni non abbiamo ancora imparato la lezione : Oggi a cento anni dalla fine della prima guerra mondiale, la data più importante del secolo, se volessimo essere onesti, la scelta migliore sarebbe tacere e ascoltare le nostre coscienze davanti all’immane tragedia. Infatti, gli avvenimenti che si sono succeduti a partire dalla fine di quel tragico conflitto a oggi sono, dolorosamente, la dimostrazione, che da quella carneficina abbiamo imparato ben poco. Anziché correggere gli errori e ...

Due bambini di 7 anni abusano di una compagna di 6 : “Lo abbiamo visto fare nei film porno” : Due bambini di 7 anni hanno abusato sessualmente di una compagna di 6 anni dopo aver visto un video porno sul proprio smartphone. È successo nel parco giochi di una scuola luterana dell'Australia del Sud. L'accusa degli esperti: "La scuola doveva intervenire invece di minimizzare l'accaduto". La bambina ha lasciato l'istituto mentre gli aggressori sono tornati tra i banchi.Continua a leggere

Mario Tozzi : "Non è la pioggia a causare danni. Con asfalto e cemento abbiamo creato il rischio dove prima non c'era" : "Quando piove così tanto non dobbiamo guardare il cielo e le nuvole. Dobbiamo guardare quello che succede a terra". Il problema, quando si verificano fenomeni di maltempo, infatti, secondo il geologo Mario Tozzi, non è la quantità d'acqua che cade, ma il modo in cui reagisce il terreno. E il suolo, in Italia, è stato maltrattato per troppo tempo: "Noi abbiamo le nostre colpe. Con l'asfalto e il cemento abbiamo creato ...

Salvini : abbiamo tutti contro : Dai giornali ai tg. Gente che non ha fatto una mazza per 20 anni’ : Salvini: abbiamo tutti contro: Dai giornali ai tg. Gente che non ha fatto una mazza per 20 anni’ “abbiamo ogni giorno tutti contro. Io non faccio il piangina, ma non c’è un Tg, non c’è una radio, non c’è un giornale che, non dico che non esponga cose positive, ma che sia obiettivo.” Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Borgo Valsugana, in una delle tappe del suo tour in vista delle elezioni provinciali. “Stavo pensando anche e ...

27 anni fa il rogo che distrusse il teatro Petruzzelli di Bari : “Abbiamo visto le sue ossa e ora è rinato” : Il 27 ottobre 1991 il teatro Petruzzelli di Bari veniva quasi completamente distrutto da un incendio doloso. I lavori di restauro, realizzati grazie ai finanziamenti pubblici, sono durati ben 18 anni, riuscendo a riportare lo stabile ai fasti di un tempo, culla della cultura di tutto il Mezzogiorno: "Il teatro è fondamentale perché serve a creare un coscienza civile. È l'unico luogo dove si vivono dal vivo le esperienze artistiche, si raffina il ...

Casapound - rinviata ispezione della Gdf a Roma : “Stretta sugli sgomberi dal Viminale? In 15 anni ne abbiamo sentite tante” : Non “minacce esplicite” ma un “atteggiamento molto duro di chiusura”. Così fonti della Corte dei Conti del Lazio descrivono la reazione avuta ieri dai militanti di Casapound nei confronti degli uomini della Guardia di Finanza che si erano recati in via Napoleone III per effettuare un’ispezione dell’immobile occupato abusivamente dal 2003 e valutare un eventuale danno erariale. “Sono stati rotti dei patti che erano ...

Il mio aggressore si è fatto vivo dopo 30 anni. Abbiamo deciso di raccontare la nostra storia : Questo blog è apparso per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoCirca trent'anni fa, quando ero una neosposa fresca di college, mio marito Danny, che allora aveva diciotto anni, mi picchiò con un casco da motociclista. Il giorno dopo l'aggressione, che mi ridusse su un letto d'ospedale, lasciai casa nostra e non lo rividi mai più. Fu il primo e ultimo episodio di violenza che abbia mai ...

Ha un infarto e viene salvato dalla figlia di 21 anni : “Papà - abbiamo lottato tanto - ora tocca a te” : La storia di coraggio di Ilaria Lavazelli, ginnasta 21enne di Quiliano, in provincia di Savona, e studentessa alla facoltà di Infermieristica, che ha salvato il papà Pierluigi, colto da un infarto. Il cuore dell'uomo si è fermato sette volte ma la figlia lo ha fatto sempre ripartire con il massaggio cardiaco: "Sono fiera di me perché ho capito che in realtà sono forte".Continua a leggere

Corinne Cléry e il figlio : “Non abbiamo rapporti da due anni e non mi manca” : Corinne Cléry figlio Alexandre: la confessione dell’attrice a Vieni da me di Caterina Balivo Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Corinne Cléry ha fatto una confessione che nessuno si aspettava. Da due anni e mezzo non vede e non sente l’unico figlio Alexandre, nato dal primo matrimonio con l’attore francese Hubert Wayaffe. Corinne, […] L'articolo Corinne Cléry e il figlio: “Non abbiamo rapporti da due anni e ...

Rockstar : "Abbiamo lavorato sul comportamento dei cavalli per anni" : In occasione di un'intervista ai microfoni di EDGE, Rockstar ha dichiarato di aver svolto un lavoro di studio riguardo iterazione e comportamento dei cavalli della durata di anni, per integrarli all'interno del suo gioco in un modo che non abbiamo mai visto in un open world fin ora.Come riporta WCCFtech, in Red Dead Redemption 2 avremo un'interazione e un rapporto mai visto prima con i cavalli:"Come per molte altre parti del gioco, ci siamo ...

Cosa abbiamo ascoltato in 10 anni di Spotify - da Ed Sheeran a Rihanna : le top10 di artisti - album - canzoni : 10 anni di Spotify hanno certamente rivoluzionato il modo di fruire la musica non solo presso i millennials: la più grande piattaforma di musica streaming al mondo ha raggiunto il traguardo della sua prima decade attraversando alti e bassi, proteste da parte di artisti del peso di Taylor Swift ed elogi da parte di emergenti in cerca di fortuna cui ha dato grande visibilità. In occasione del decennale di attività, Spotify ha realizzato una ...

Abbiamo 12 anni per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Di nuovo : Roma. A fine 2018 si terrà a Katowice, in Polonia, la Cop 24, riunione organizzata dalle Nazioni Unite in cui i leader di tutto il mondo discuteranno di come affrontare i cambiamenti climatici e fermarne gli effetti nefasti sul pianeta. La Cop 24 ha il compito di trasformare in regole da rispettare

Abbiamo 12 anni per risolvere il cambiamento climatico o siamo spacciati : 1.5 gradi di riscaldamento non sono un limite ambientale, ma un termine di discussione coniato nel 2009 per incentivare l'azione politica. Si tratta, comunque, di una quantità di riscaldamento ...

Reddito pro capite : In 10 anni abbiamo perso 2.400 euro a testa. Uno studio : 'La carenza di investimenti pubblici e le perduranti oppressioni fiscale e legislativa deprimono gli sforzi delle aziende e frenano un vero rilancio della nostra economia. A farne le spese non sono ...